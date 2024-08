Tengan ustedes muy buenos días. ¿Qué tal les va? Por aquí sin novedad, viviendo este tiempo de verano que nos ha tocado vivir… Una época ciertamente peculiar, en que cambian muchos de los modos clásicos de vida, se nota una masiva afluencia de visitantes en nuestro generalmente más tranquilo entorno, e incluso pareciese que todo se ralentiza… ¿Les gusta a ustedes el verano? Ya saben que, en mi caso, es la menos favorita de las cuatro estaciones. Eso no quiere decir que me disguste, ni mucho menos… Pero, puestos a elegir, cada cual tiene sus preferencias, y la mía es esa.

El verano, como el otoño, la primavera o el invierno —ordenadas las demás estaciones según tal propia preferencia personal e intransferible— es típicamente tiempo de serpientes… No, no… No me refiero a los reptiles, sino a las “serpientes de verano”. Ya saben, expresión que se refiere a las noticias irrelevantes o sorprendentes que se encuentran en algunos medios de comunicación cuando la actualidad está tan parada que no hay mucho de dónde tirar para llenar las páginas… Muchas de ellas referidas a temas tan dispares como el de la ufología, alguna nueva aparición de Nessie o supuestos nuevos descubrimientos arqueológicos que parecen confirmar o refutar algún hecho bíblico… Un verdadero batiburrillo que está a medias entre la información, la “infoxicación” y el entretenimiento y que, juntas, forman parte del paisaje veraniego...

Supongo que los articulistas no somos ajenos a tal fenómeno, y que en este tiempo nos refugiamos en temas estándar o en las “teimas” personales de cada uno, que vamos tratando con cierta periodicidad y a las que tenemos ya acostumbrados a nuestros incondicionales. No crean que, a pesar de la extensión y variedad de los temas que yo me propongo tratar, teniendo muchos de ellos siempre en el tintero, no se nota tal bajada de la presión de la actualidad. Pero siempre aparecen cosas, como de las que hoy les hablo, que rompen tal tendencia y nos obligan a contarlas…

Y es que, en estos tiempos líquidos y posmodernos, me preocupa mucho más otro advenimiento que parece que con el verano hace —literalmente— su “agosto”. Me refiero a la proliferación de estafas, intentos de suplantación y reclamos varios para que usted, yo o cualquiera de nosotros piquemos y… abramos las puertas de nuestra cuenta corriente a desalmados que sólo buscan vaciarla. No sé cómo les va a ustedes en este aspecto pero, en mi caso, les aseguro que estoy verdaderamente horrorizado. ¿No reciben ustedes supuestas comunicaciones de la DGT, en la línea de lo que aparecía estos días en el periódico, y que no son más que burdos intentos de obtener sus datos? ¿No encuentran ustedes “casualmente” muy sospechosas páginas web con “ofertones” sobre los temas más variopintos? ¿No les escriben de su banco, del de enfrente o de aquel en el que nunca han entrado para que hagan tal o cual gestión con su cuenta? Seguro que sí, ¿no? Verdaderamente preocupante…

Y dirán ustedes… pero, ¿acaso no existía esto ya antes? Claro que sí, pero lo cierto es que las técnicas de engaño se van sofisticando y haciendo más complejas y, al menos, mi percepción es que en los últimos meses han ido verdaderamente in crescendo. Quizá algún responsable de la cuestión me desmienta, y diga que todo está tranquilo desde la atalaya desde la que vislumbra el horizonte, pero mi percepción —basada en mi propia experiencia personal, que es desde la que estoy condenado a contar una realidad que veo con mis ojos— es que no. Reitero que, al menos en mi caso particular, si abriese todos los correos o los mensajes donde se suplanta la identidad de un tercero —generalmente un proveedor de bienes o servicios— haría mucho tiempo que tendría ya muchos problemas y cero euros. Y les pongo mi ejemplo, no crean, para que vean qué le ocurre a alguien que no puede ser especialmente atractivo para tales “cacos”. ¿Cómo será entonces tal cosa en el caso de quien sí?

En fin… Verano, serpientes de verano y… ladrones de verano. Mundializados, eso sí, porque tanto las noticias exóticas y pretendidamente refrescantes que sirven de relleno en el estío como quien nos quiere vaciar los ya depauperados bolsillos vienen del planeta entero. La noticia en este diario nos informaba de que la IP desde que nos escribía aquella DGT “de pega” era de Vietnam… ¡Habrase visto…!

Cuídense, amigas y amigos. Suma y sigue. ¡Ya queda menos…! Luego vendrán los higos y el otoño, la hojarasca y esos colores “feiticeiros” que, parafraseando a Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, “suliveyan” a quien con un mínimo de sensibilidad los frecuente… Ah, miren, “suliveyar” ese término no reconocido por la RAE —pero que la Asociación de Academias de la Lengua Española sí recoge en su Diccionario de americanismos— usado principalmente en Nicaragua y que aquí formó parte, con otras palabras incomprensibles, de aquel gran éxito… de otro verano… Corría 1977 y yo ya soñaba con estar, aquí y ahora, con ustedes…