De las inteligencias natural y artificial... y su nexo

¿Qué tal están, amigos y amigas? El verano va desgranando lenta pero inexorablemente sus hitos, y creo que a estas alturas pocos lugares de Galicia no han tenido ya su patrón, su homenaje al mundo del mar, quizá una fiesta gastronómica —o dos— y, sobre todo, mucha algarabía... Pero esto irá a más aún en los próximos días, porque no cabe duda de que la fiesta del 15 de agosto es una de las jornadas más grandes en nuestra comunidad. Creo sinceramente que ese día es posible recorrerla toda sin dejar de oír, más cerca o más lejos, quizá los ecos de una orquesta, el estruendo de la pirotecnia o el lío monumental de tantas personas que llegan a juntarse en muchos de estos fastos...

Mientras tanto, la vida sigue. Supongo que los mimbres de la Aesia —Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial— siguen consolidándose en la ciudad, con la vista puesta en un despegue que se promete importante, y más en un contexto en el que hay una industria de primer nivel en tal menester. Y, miren por dónde, hoy se me ha dado por escribir sobre el encaje de tan cacareada inteligencia artificial en un contexto donde el ejercicio de la natural —háganme caso— está cada vez menos valorado. Creo que es un tema que da bien para una columna.

Pero no me entiendan mal. Muchas de las personas involucradas en la aventura de la inteligencia artificial son colegas en cuanto a la formación básica universitaria y predoctoral recibida, aunque luego ellos se hayan especializado muchísimo en tal cuestión. Con ello quiero decir, y vaya por delante, que lo que les diré más adelante no es criticar por criticar, y que valoro muchísimo este desarrollo científico. Es evidente que la inteligencia artificial y todo lo que esté alrededor de ello es un advenimiento tecnológico muy importante, de altos vueltos, y que constituye un verdadero hito de lo que los humanos, en conjunto, somos capaces de desarrollar...

Ahora bien, la clave —una vez más— no está en la tecnología, sino en el “para qué”. Y es que el mismo dispositivo tecnológico —igual que en otros muchos casos— puede ser verdaderamente útil, romper muchas barreras antes existentes y ser factor clave de éxito para logros posteriores o... todo lo contrario. Depende de cómo se utilice, claro. Y aquí está el problema.

Déjenme que les ponga un ejemplo. Se habla de que “pronto podremos hablar con la mente, sólo pensándolo”. Esto, que circula por diversos foros y publicaciones, ha de ser contextualizado. Así se hacía con claridad en el periódico el otro día, pero es importante insistir en ello. Poder expresarse a partir de implantes cerebrales, un potente software y los periféricos adecuados es fantástico. Increíble. Casi milagroso, hubiéramos dicho hace no demasiado tiempo... Pero esto, que es mágico y maravilloso, tiene su contexto: el de personas afectadas por trastornos neurodegenerativos, accidentes cerebrovasculares, problemas congénitos, u otras patologías o traumatismos que impidan al encéfalo y al resto del sistema nervioso y del cuerpo desarrollar tal función con normalidad... El resto, las personas que no se puedan encuadrar en tales grupos diana para esa tecnología... ya tienen operativo un impresionante sistema “de serie”, que no sólo les basta para tal cosa, sino que verdaderamente tiene unas prestaciones formidables... Y es que el cerebro, queridas y queridos, tiene unas capacidades de las que muchas veces las personas no son conscientes... Ya “hablamos con la mente”, con un software maravilloso y unos periféricos —las cuerdas vocales y el resto de los órganos que se usan en la fonación— de primera...

Lo que les cuento quizá les parezca “de Pero Grullo” —del glosado por Quevedo, o “De Perogrullo”, como invita a escribirlo la Real Academia Española por mucho que mi procesador de textos proteste y no lo acepte—. Una obviedad, vamos. Si es así, déjenme que les felicite y que me alegre de compartir tal criterio. Pero, no crean, no todo el mundo está en esta onda. He tenido que sostener tal postura en distintos foros, con la disconformidad de personas que entienden como avance todo lo que signifique implantarse algo para transferir funciones que sus sistemas naturales realizan perfectamente, pero que de esta otra forma se les antoja más “cómodo”. Y es que hay a quien lo cibernético le excita, le lleva a un imaginario personal distópico y futurista y, por definición, le parece mucho mejor que aquello de lo que alguno parece estar aburrido: de él mismo, de sus enormes capacidades y potencialidades, y hasta de su dignidad como persona.

Resumiendo, ¡que viva la capacidad de desarrollo de la inteligencia artificial, en todas sus vertientes, que nos proporcionará herramientas muy valiosas para progresar en muchos campos! Pero, a la vez, ¡sin descuidar el ejercicio de la inteligencia natural, que en muchos foros —también educativos, por paradójico que esto sea— parece que se da por amortizado!

¡Hala!, dicho está. Cuídenseme, sigan disfrutando y ya saben que después de esta luz plana cenital, abarrote y calor viene lo bueno... ¡¡la serenidad, belleza, armonía, tranquilidad y claridad matizada del otoño!!