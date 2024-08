Xuso Jones reparte dinero por A Coruña

Xuso Jones graba su nuevo programa en los jardines de Méndez Núñez / LOC

El humorista Xuso Jones ha tomado las riendas de Lo sabe, no lo sabe, aquel programa que conducía Juanra Bonet con el que recorría las calles de diferentes ciudades para repartir dinero. Lo curioso de este programa es que no es el concursante el que tiene que responder las preguntas, sino que tiene que elegir a personas anónimas que pueden saberlas o no. Hace pocos días saltó la noticia de que el concurso volvería a la televisión de la mano de Xuso Jones. Hoy se le pudo ver por los jardines de Méndez Núñez grabando con su equipo mientras se celebraba la presentación de Viñetas desde o Atlántico. Muchas personas lo reconocieron y no dudaron en acercarse para ver de qué trataba la historia. Ahora habrá que esperar a ver el programa en la pequeña pantalla y descubrir si algún coruñés se ha llevado el premio.