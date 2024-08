El fugado desconfía de sus aliados

Nos pierde la grandilocuencia. La breve y fantasmal incursión de Carles Puigdemont en Cataluña fue saludada con toda clase de interpretaciones. Algunas de ellas, delirantes.

Para la derecha, sobre todo la madrileña, la llegada del expresidente de la Generalitat era la culminación del proceso de sumisión al independentismo catalán. Que hunde sus raíces históricas en el medieval Pedro el Peludo, en la Guerra de Sucesión, en la Revolución de 1934, en el fusilamiento de Companys y en la larga dictadura de Franco, hasta llegar a la llamada Transición en la que Adolfo Suárez se sacó de la manga a Josep Tarradellas, el último presidente de la Generalitat republicana en el exilio al que colmó de honores y reconocimientos.

La preponderancia ejercida por Cataluña (y también por el País Vasco) en la política española se hizo evidente en la redacción de la Constitución de 1978, en cuyo texto se incluyeron ambigüedades susceptibles de ser interpretadas a conveniencia de parte en un futuro.

Táctica que he visto utilizar en más de un convenio colectivo. (Según decía mi buen amigo Alfons Senserrich, tipógrafo de la aristocracia obrera del barcelonés barrio de Gracia: “Una parte la dejamos escrita aquí y el resto lo ganamos ante la magistratura de Trabajo”).

Digo lo que antecede después de contemplar el penúltimo episodio de la Saga/Fuga de Puigdemont, que concluyó, de momento, con el fugado de vuelta a su mansión de Waterloo, tras una madrugada frenética en la que tuvo la ocurrencia de dar por anticipado la ruta y el horario de su incursión para, después de lanzar una arenga apasionada a los cientos de sus madrugadores más incondicionales, desaparecer como por arte de magia.

A los magos no les gusta que se descubran sus trucos. Y este asunto no va a ser una excepción. En cualquier caso, comprendo perfectamente que no le gustase interpretar el papel principal de su detención, de su interrogatorio por el juez Llarena (su tenaz perseguidor al que ya ha burlado en más de una ocasión) y su casi seguro viaje a Madrid en un furgón de la policía. Y además sigue controlando a los siete diputados que tienen la llave de la gobernación del Estado.

Deduzco que entre los pactos con los socialistas de Sánchez figurará en lugar destacado la fórmula jurídica que garantizase su absoluta inmunidad. Otra cosa no se explica.

La primera reacción de los políticos fue echarle la culpa del fiasco a los Mossos, la policía autonómica por la que tanto lucharon.

“¡Qué país, Miquelarena!”.