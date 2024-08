Imprescindible en la maleta

Hay que meter en la maleta la novela de un amigo, un sombrero contra los dogmas, las cangrejeras para no pisar sensibilidades, una sola metáfora náutica para no abusar de ellas, el descargador del teléfono, unas chanclas rosas, unas bermudas sin bolsillo, camisas floreadas que luego no te pones, un despertador roto, el calcetín que mejor se haya portado esta primavera en el cajón, un bañador holgado que a final de septiembre nos entre ya bien.

No puede faltar un protector lunar, ganas de ir a una verbena, cremas para el ánimo, un neceser. Es justo y neceser. Un aborrecible pantalón largo, una chaqueta por si acaso. Hombre prevenido vale por dos chaquetas. Una bordería de repuesto, una guía de restaurantes a los que no hay que ir, el único desodorante que no se anuncia, una linterna; ¿los seres de luz usan linterna?

Tenemos que meter en la maleta un casco para ver el Telediario, un contador de nubes, ganas de flotar. Conviene dejar espacio para las imágenes de los atardeceres que con nosotros nos traigamos. Una sandía para la orilla que, lejos de nuestras latitudes, nos evoque la niñez. La silla la alquilamos allí. Una pelota para el niño que fuimos. Cubo y pala.

Sabiduría para prolongar una sobremesa. El bote de gel para limpiarte de invierno las manos. El detector de cretinos, un peine que no se chive de la tonsura, un epigrama para aprenderlo de memoria, las ganas de brindar, un chiste que callarse a tiempo, la programación teatral de Castro Urdiales, la guía del metro de Londres, un bono bus de Sitges y una guía del plateresco salmantino.

No hay que olvidar arrojo para insistir en que el chuletón te gusta muy hecho, una báscula para sopesar argumentos, un repelente de mosquitas muertas, el aforismo recién cocinado, una conversación para los ascensores, el carné de conducirte a la madrugada, las gafas de no ver clichés, la duda sobre si las toallas te las dan en el hotel.

La palabra caletre. Un diccionario invierno verano, verano invierno, una anécdota no muy gastada para contar cuando el vermú. Y un porrón.

