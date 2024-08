Cuando llegue septiembre

Sí, ya lo he dicho muchas veces. Sí, prefiero el verano al invierno, y el calor a ese frío húmedo que se te cuela en los huesos y te deja helada y desconsolada todo el día. Si por mi fuera viviría en un eterno verano, como mucho una primavera. Una vez aclarados estos conceptos he de decir que no me gusta la playa en verano, no por ella en sí misma, sino por la gente. Las hordas de turistas llegan a las playas de mi rincón del sur y no entienden ni respetan su idiosincrasia particular, sus subidas y bajadas de marea, su banco de arena, sus peces.

Eso no significa que haya renunciado a ir a la playa en verano. Voy, pero no me quedo mucho, me baño, me reencuentro con el mar y me voy. Durante el tiempo que dura mi baño solo escucho hablar una amalgama de otros idiomas y un español que no me suena a casa porque tiene demasiados laísmos para que lo reconozca como mío. Sí sé que el turismo es prosperidad económica pero también creo que debe hacerse desde el respeto a los otros. Además, no solo llenan las playas, hacen lo propio con las carreteras y los supermercados con el mismo poco respeto y la misma actitud de superioridad con la que toman las playas. No sé en qué momento los que vivimos aquí todo el año pasamos a ser ciudadanos de segunda y somos tratados como si sobráramos en nuestra propia ciudad. Estorbamos en el supermercado, en la farmacia, en la playa, en la carretera… Por consiguiente, dejamos de hacer cosas que nos gustan, de coger el coche, de hacer nuestra vida normal, gracias a este culto al turista que se ha impuesto en la sociedad. Nos venden que gracias a ese turismo la economía del sur resiste, pero no es del todo cierto. Observo que el turista que viene lo hace a un piso turístico, así que lo único que deja aquí es a vecinos molestos y una merma en los recursos de la ciudad, que se ve sobre todo en el gasto de agua, del que no tienen medida porque ellos no van a sufrir las consecuencias.

En realidad, lo que quiero decir es que me gusta la playa en septiembre cuando el mar empieza a tener color de invierno y está sola y puedo escuchar la cadencia de las olas y se ha ido el ruido de la orilla y mi única compañía son los peces que me rodean cuando nado y ya no hay gente y solo estoy yo, analizando los matices de color azul que se esconden entre las corrientes del agua.

