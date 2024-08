Playas, contaminación e… intereses

Hola, amigas y amigos. Pasó el 25 de julio, llegó agosto y, mañana mismo, estaremos cruzando el Rubicón psicológico de este verano de 2024. Muchas de las personas que nos acompañan esta temporada, procedentes de otros lugares, volverán a dar uso a sus maletas para regresar y empezar a planificar un nuevo curso escolar o la vuelta al trabajo. Y es que a partir del 15 de agosto, aunque otras personas aún llegarán, empieza a desinflarse siempre la temporada veraniega en el norte. Y si la siempre beatífica pero para algunos incómoda lluvia hace su aparición, entonces el proceso incluso se acelerará, como nos ha pasado otras muchas veces…

Pero, mientras todo eso llega, las playas de nuestro entorno siguen hasta la bandera. Unas más que otras, claro, dependiendo de numerosos factores, pero en general están llenas. Unas son más íntimas, recónditas y tranquilas, con menor afluencia de visitantes, pero también es verdad que con unas pocas docenas de bañistas ya dan sensación de estar saturadas. Otras, en cambio, son enormes, con varios kilómetros lineales de arena para ser disfrutada, recibiendo a miles de personas en sus momentos más álgidos. La playa es uno de nuestros principales activos, no ya turísticos sino vitales. Y es que la playa, en todas sus modalidades, es siempre mágica…

Hoy quiero hablarles de playas. Pero quizá del aspecto menos agradable de las mismas. De playas y contaminación. O, más concretamente, de las idas y venidas con los preceptivos análisis en las mismas, con cierto conflicto entre la administración autonómica y las locales. De algo que, estando seguro que se está cumpliendo la legalidad por todas las partes, no deja de ser inquietante. De la guerra cruzada de declaraciones que, al final, terminan pudiendo arrojar dudas sobre la idoneidad o no de determinados arenales para el baño. Y, muy relacionado con esto, de los enormes intereses económicos que existen en torno a algunas de nuestras playas para que, de ninguna manera, pueda ser cuestionada su calidad.

Les pongo un caso. Imagínense un conjunto de playas de fondo de ría. Dos de ellas están, desde 2018, permanentemente cerradas al baño, sin que esto se haya resuelto hasta ahora, sin que las demás —próximas— parezcan tener problemas... Cerca de ellas hay una depuradora. Y no sé si es por los descartes de esta instalación cuando la población se multiplica en verano, por malfuncionamiento o mal dimensionamiento de la planta, por la existencia de vertidos ilegales e incontrolados o por la suma de todo ello, que en las mismas hay presencia de “coliformes fecales”, “Clostridium” y otros microorganismos en cantidades muy superiores a las que limita la normativa para que una playa sea considerada apta. Pues bien, aún mucho más hacia el fondo de la ría, hay un arenal de esos estrella, que está de bote en bote en verano, y en torno al cual hay mucha vida, mucha hostelería y un abarrote total. Milagrosamente, a pesar de llegar a ella otros cursos de agua y aún antes de un saneamiento que se ejecutó hace muy poco, siempre se ha dicho que tiene todas las garantías… Para el otro lado de las dos, también hacia el fondo de esa ría, rifirrafe entre las administraciones en torno a las analíticas… Que sí, que no… Análisis, contraanálisis y… dudas y más dudas… ¿Están nuestras playas bien… o no? Es evidente que dentro de las rías y en un contexto de alta edificación y presencia humana, todo es más complicado… Pero no contemplar la realidad podría ser más dañino, a la larga, desde todos los puntos de vista. ¿Está pasando algo?

Creo que es malo todo aquello que levante sospechas no fundamentadas, pero también el tapar —aunque sea levemente— cualquier anomalía detectada. Debería haber claridad. Mucha. Luz y taquígrafos, de forma exagerada, con colaboración y transparencia absolutas desde todos los organismos oficiales. Un chorro de información exacta, sin ambages. Sólo así se puede disipar la sombra de la duda. Y esto es crucial, no sólo para la tranquilidad de quien vive de explotar todo tipo de recursos en o cerca de las playas. Para nuestra salud, que es aún mucho más importante…

