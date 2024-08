Las fiestas llenan la España vaciada

La España vaciada se llena estos días con todos los urbanitas que deciden conocer nuestros pueblos en el mejor momento para ello: las fiestas populares. Es una extraña vuelta a los orígenes, porque normalmente elegimos aquellos municipios donde hay familiares más o menos lejanos, y la posibilidad de alojarse sin necesidad de pagar costosos hoteles. Julio, agosto y septiembre son los meses donde se concentran estas fechas, ligadas a alguna advocación religiosa o patronazgo local, a la acción de gracias por la buena cosecha, o sencillamente a la celebración del estío.

Nuestros municipios, en invierno solitarios y grises, sufren un desembarco de personal que a veces duplica la población provocando en ocasiones problemas de suministro de agua e incluso de insumos en los bares locales, acostumbrados durante el año a atender a unos pocos parroquianos y que ahora se ven desbordados. Otro de los elementos esenciales en muchas fiestas es el toro. Sí, el animal totémico por excelencia de la dehesa, protagoniza muchas fiestas de verano en las que la lidia tradicional es la clave. Siempre me ha preocupado este aspecto. Dejando aparte el debate animalista, creo que hay que extremar las precauciones en este tipo de actividades. La fiesta invita a divertirse y a la ingesta de alcohol. Eso puede llevar a confiarnos ante los astados con consecuencias funestas. Nadie que no esté convenientemente preparado debería salir al ruedo.

También me gustaría tener un especial recuerdo en estos días para los feriantes que llevan sus atracciones y sus mercaderías por los pueblos aprovechando las aglomeraciones de público. Vienen de muy lejos y a veces no le da lo que ganan ni para comer. Rogaría respeto para ellos y que no se les racanee con los precios.

Finalmente, quiero pedir respeto para los santos y vírgenes a los que se rinden honores. La mejor forma de homenajearlos es tener un comportamiento siempre respetuoso con ellos en estos días donde la alegría está llena de liturgias atávicas.