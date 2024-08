El hecho de unir las dos celebraciones marianas, la del 16 de julio, la Virgen del Carmen, con la Ascensión, el 15 de agosto —de Virgen a Virgen, se dice popularmente— es una manifestación más del arraigo que la devoción a María Santísima tiene entre los fieles. Además, por medio hay otras fiestas también dedicadas a la Madre de Dios, expresión tradicional en países de tradición germánica, mientras que en las naciones del sur europeo tiene prevalencia el término Virgen, pero sea con una expresión o con otra, todas son festejos de la Doncella de Nazaret.

Quiero referirme a la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, del 5 de agosto, en que se conmemora la dedicación de la Basílica de Santa María Mayor en Roma, que es otro homenaje a la Virgen, porque me viene a la memoria un hecho lúdico personal, nada heroico ni piadoso: ocurrió en tal día del año 1956, al borde de la laguna de las Yeguas en las estribaciones del Veleta (Sierra Nevada, Granada), cuando, ya en bañador, una inoportuna patada en mis posaderas acabó con mis vacilaciones lanzándome a las frías, friísimas, aguas de la laguna que recogían los chorros que venían directamente del deshielo de las torrenteras que aún tenían nieve. No me olvidaré nunca del hecho, ni quién me empujó, pero podemos contarlo y ahora reírnos.