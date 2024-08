La avaricia de las plataformas

Cada vez es más habitual que una plataforma decida descartar el estreno de una película en pantalla grande y colgarla directamente en su servicio. Entre los trabajadores que han mostrado su disconformidad con esta práctica se encuentra Viggo Mortensen, que ha declarado públicamente su malestar por el tipo de estreno que Amazon decidió darle a 13 vidas, una de las películas en las que ha participado como protagonista. La cinta, dirigida por Ron Howard, narra la historia real del complejo rescate a trece estudiantes que quedaron atrapados en una cueva de Tailandia parcialmente inundada. Llegó a Prime Video tras un estreno limitado en salas, a pesar de que inicialmente se había pactado que se seguiría una fórmula más convencional que garantizase la circulación de un buen número de copias y una permanencia más o menos larga en los cines.

13 vidas fue una de las producciones que se vio inevitablemente abocada a este tipo de estreno directo a streaming después de que Amazon decidiese adquirir su productora (la mítica Metro Goldwyn Mayer) por la friolera de 8.450 millones de dólares. La lógica de la compra estaba clara. De un lado, les permitía consolidar la oferta de Prime Video con un catálogo de calidad. De otro, podían enriquecer su producción original con contenidos basados en sus propiedades intelectuales. Lo que ocurre es que, dentro de este plan maestro, los cines no eran una prioridad. Un estreno en salas requiere una inversión económica que difícilmente se recupera si la película no funciona. Estrenar en plataformas reduce sustancialmente este riesgo y permite fidelizar a los clientes llevando ese estreno premium cuanto antes al servicio.

“Tienen todas sus excusas para justificar lo que hicieron, pero todo se reduce a la avaricia”, ha comentado recientemente Mortensen en una entrevista para Vanity Fair. “Creo que Amazon podría haber respetado el acuerdo, darle un estreno amplio en cines y dejar que tuviera su recorrido. Y luego también podrían haber ganado dinero con el streaming. Pero pensaron que sería más rentable, es decir, que ganarían más dinero si no tuvieran que molestarse en gastar dinero en promocionarla y estrenarla en cines y compartir ese dinero con ellos, francamente. Eso es lo que se reduce. Para mí, es avaricia”.

El sector tradicional y las plataformas de streaming tienen una visión muy diferente sobre cómo se deben distribuir las películas. El modelo clásico es defensor acérrimo del estreno en salas por dos motivos fundamentales. De un lado, por tratarse del motor del retorno económico (ya que el espectador paga por cada película en particular no por una suscripción). De otro, porque la campaña promocional le da visibilidad al título y permite rentabilizarlo en otras ventanas. Para las plataformas, sin embargo, los riesgos de estrenar una película en salas justifican una mayor cautela.

Lo cierto es que ambas partes tienen algo de razón. Una sala de cine puede impulsar la recaudación de una película, en especial si se trata de títulos con equipos de prestigio. Además, si le va bien, el resto de su explotación se verá beneficiada. Pero hay algo de letra pequeña en el asunto. Para que una película llegue a ese umbral de rentabilidad en salas necesita cubrir primero sus costes y el gasto en promoción, lo que requiere que las películas aguanten en los cines con unos resultados mínimamente decentes. Y esto, lamentablemente, no siempre sucede. Los estrenos en salas son el motor de la industria, generan empleo, permiten detectar tendencias e impulsar nuevos negocios. Pero hoy en día los fracasos se cuentan por centenares y las grandes recaudaciones están cada vez más polarizadas en torno a blockbusters.

A Mortensen no le falta razón. El impacto de una pantalla grande en el espectador de 13 vidas al ver las escenas del complejo rescate bajo el agua no se puede comparar a la experiencia de verla en el sofá. Pero no habría que culpar únicamente a un streaming codicioso. Existe otro factor que se debe tener en cuenta: la nueva cultura de la comodidad que, para muchos espectadores, ha quitado atractivo al valor de la experiencia inmersiva, sobre todo si implica rascarse el bolsillo.

Elena Neira es profesora de Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación de la UOC

