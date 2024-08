Todos somos peatones

Pónganse ustedes en el año 1897, en un 17 de agosto de hace exactamente 127 ciclos del calendario. En tal fecha, según se cuenta en los mentideros oficiales, tuvo lugar el primer accidente de tráfico con una víctima peatonal. El lugar, Londres. Incluso ha quedado registrado el nombre de la víctima, Bridget Driscoll. Lamentablemente, la joven fue entonces arrollada por un coche, con el luctuoso resultado de su muerte en el acto. Y, desde entonces, suma y sigue...

Es por eso que el 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón, con el objetivo de difundir una cultura vial donde este esté muy presente, promoviendo los espacios adecuados para que quien opte por tal forma de moverse, sin vehículo, esté seguro y se preserven sus derechos. Pero también, cómo no, recordando las obligaciones específicas que implica la movilidad a pie. Porque esto, como todo en la vida, lleva aparejadas las dos cuestiones: exigir que te respeten y te cuiden pero, a la vez, con la responsabilidad personal suficiente como para no poner en riesgo a todos los demás, cuidándolos a su vez.

El origen de esta celebración es, en este caso, un tanto incierto. Pero el hecho es que ha ido consolidándose y que hoy son muchas las organizaciones, asociaciones y organismos gubernamentales que hacen de la misma una palanca para intentar mejorar la seguridad vial con el foco en la movilidad peatonal. Algo fundamental y hasta crítico en los entornos urbanos, teniendo en cuenta que aún hoy cada año hemos de lamentar demasiados accidentes en los que las personas a pie se llevan la peor parte. Y es que andando, como en la bicicleta, uno no está protegido frente a cualquier tipo de impacto, siendo el cuerpo el que absorbe y sufre directamente cualquier golpe.

Ser peatón no exime de cumplir las normas. Desde el cruzar por los pasos habilitados para tal fin o respetar los semáforos, teniendo una actitud activa a la hora de analizar y evaluar los posibles riesgos derivados de cualquier acción, hasta hacernos ver utilizando ropas claras, tiras reflectantes o dispositivos luminosos cuando sea preciso. Todo es importante. Y teniendo muy claro, además, que no se puede caminar en entornos complejos mirando un dispositivo móvil o yendo completamente aislado del entorno debido al uso de auriculares. Y es que, andando, hay que mantener los sentidos alerta. Porque, y esto es importante siempre en temas de tráfico seamos conductores o peatones, una vez que se produce el accidente ya no se puede volver atrás. Y sólo unas décimas de segundo, irreversibles, marcan la frontera entre la vida y la muerte.

Es importante trasladar a las generaciones futuras un mensaje claro y sin ambages de responsabilidad en la interacción con los demás. Y esto incluye un extremo cumplimiento de la norma de tráfico y de la elemental lógica de cuidarnos y cuidar, seamos conductores o peatones. La educación, la más importante herramienta de cambio social que existe, es una aliada fundamental para conseguirlo, tanto desde el ámbito formal como desde cualquier otro. Y en eso estamos... Pero, además, no se puede prescindir del importante papel de la familia al respecto. Es importante, aquí y en todo, predicar con el ejemplo. No vale contarle a tu hija o hijo que ha de ser respetuoso con la señalización y la norma y, luego, obrar de forma contraria. La coherencia es, con creces, la mejor forma de enseñar.

Todos somos peatones. Conduzcamos o no, hay muchos momentos de nuestra vida en los que nos movemos a pie, tanto en entornos más urbanizados como en otros más naturales. En cualquier caso, somos los más interesados en nuestra propia integridad física y en cuidarnos, con lo que tenemos que ser exquisitos en nuestro desempeño como tales. Insisto: cuidémonos. 118 peatones fallecieron en siniestros en 2023 y 127 en 2022. Y ellos no volverán... Hagamos que tales cifras, como todas las de muertes en relación con el tráfico, bajen cada día más. Y eso implica la responsabilidad de todas las personas. También de quien se desplaza a pie.