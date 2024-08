El ‘genba’ de los excesos

El genba—también transcrito en español como gemba desde el japonés— es “el lugar donde ocurren las cosas”. El lugar de acción, la escena del crimen, aquel sitio donde se verifica lo que ocurre de forma directa y donde lo podrás ver sin que nadie tenga que contártelo. Muchas veces me han leído aquí hablando de Taiichi Ohno, aquel visionario ingeniero japonés que ideó el sistema just in time, produciendo un vuelco en la forma de fabricar automóviles y, a partir de ahí, otros bienes de consumo. Pues bien, el señor Ohno tenía, entre las máximas que transmitía a los mandos intermedios de la Toyota, de la que fue director, una que hablaba de que “hay que ir al genba”. No se podía estar sentado en un confortable sillón en un despacho y, desde ahí, pontificar sobre cosas que jamás se habían experimentado personalmente. Si uno hablaba de un tornillo y de cómo se montaba en un bastidor, tenía que conocer esas piezas y los retos y problemas de su ensamblaje. Sólo así se podía minimizar el tiempo empleado en cada una de los miles de acciones previas a la terminación de un nuevo vehículo y, por ende, también los costes... Hay que estar en el lugar para saber qué ocurre allí.

Tengan ustedes muy buen día, amigos y amigas... Les saludo en esta nueva edición del periódico, en lo que ya podemos calificar como la recta final del verano, al menos entendido este como la franja temporal de mayor afluencia de turismo a nuestros pueblos y ciudades de costa. Algo que en Galicia es especialmente significativo, porque aún habiendo verano y muchas veces muy buen tiempo más allá del Rubicón del fin de este mes, la cosa cambia mucho. O antes, incluso. Y es que después del festivo de mitad de agosto, ya no es lo mismo... Pero... ¿por qué hablo yo hoy del genba y del turismo? Pues porque la tesis de esta columna de opinión de hoy liga ambas cuestiones, contextualizado todo ello en la polémica de estos últimos días a favor y en contra del turismo desmedido. Hemos tomado partido muchas veces diciendo, desde aquí, que el “cuanto más, mejor”, que a veces predican algunas administraciones tiene mucho peligro y muy pocos beneficios. Pero también es verdad que no se pueden poner demasiadas puertas al campo —aunque sí control— y que arrieros somos todos y todas, con lo que administrar en materia de vetos y derechos es, cuando menos, delicado. O, directamente, con poco recorrido legal... ¿Quién es de dónde y qué derechos da eso? Cuestión difícil...

Con todo, y como ya saben que yo no soy de multitudes y más bien de muchísima tranquilidad, creo que apostar por los números abultados como un indicador de éxito de gestión es, conceptualmente, pobre. Aquí habrá quien diga que, en cambio, hay que buscar tales cifras con poca afluencia de personas, para asegurar un nivel de beneficio con menor impacto... Vuelvo a discrepar, porque tal pretensión no es más que otra manera de llamar a la “gentrificación”, a la exclusión de los más a partir de un encarecimiento generalizado de precios... Y, entonces, ¿qué hacemos? Pues creo que, una vez más, en el equilibrio está la virtud, y que el mero hecho de que muchas personas se puedan permitir visitarnos es un buen indicador en términos sociales. Pero, a partir de ahí, dos ideas. Por un lado la labor inspectora, siempre tan a la zaga en nuestro país, evitando el “vale todo” y situaciones claramente de abuso, como la de caravanas que pasan meses con sus ruedas calzadas en entornos mágicos haciendo uso de todos los servicios, a veces incluso en lugares prohibidos y de gran interés natural, y sin soltar un duro. Y, por otra, la tasa turística integrada en el precio de los servicios, tan normalizada en otros lugares y a la que aquí la administración sigue poniendo pegas con diversas excusas. Eso y los cupos y limitaciones de aforo para acceder a determinados lugares de gran valor paisajístico y patrimonial.

¿Y qué tiene que ver el genba con todo ello? Pues es que para mí el problema no es el debate un tanto artificioso “turismo sí, turismo no”, sino más bien el de “turismo, ¿cómo?”. Y, en tal tesitura, es muy importante saber cuál es el posicionamiento buscado para ver la respuesta de los potenciales visitantes. Si tú, debido a una cierta impunidad del que abusa o a una comunicación que lo sugiera, te vendes como el genba de los excesos, cosecharás eso mismo. Y si no, no. Creo que España, Galicia y Coruña están ahora en el punto de mira de cierto turismo internacional o incluso nacional que viene —como dijo un conocido tabloide inglés— buscando “playas tan salvajes como su vida nocturna”. Si esa es la semilla que se ha proyectado en el exterior, no se extrañen luego de los bébedos durmiendo directamente en la playa o de las trifulcas a diario por parte de tales individuos... Y es que una cosa es ser lugar receptor de turismo y otra posicionarse como el genba de los excesos, el lugar donde ocurre todo aquello que las personas no practican en su entorno, pero con un total “despiporre” en este parque temático donde nosotros parece que estemos puestos ahí sólo para sonreír y dar coba. De ahí surge el cansancio y la sensación de agotamiento... Pues prepárense, porque o se cambia esto o... irá a más...

En fin... Relájense todos ahora, que agosto poco más dará de sí, y volveremos a la normalidad... Pero aprovechemos el tiempo para pensar. Ah, y para ponernos de acuerdo, que en esto —como en todo— tampoco va nada mal...