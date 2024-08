A carretilla alfonsina de Gabriel Zaid

Quixo o azar que nestes días de canícula agostiña me atopase, sen pretendelo, na onda máxica do pensamento mexicano. A punto de rematar a lectura dunha obra de Alfonso Reyes (Yo me quedé allá para siempre. La década española 1914-1924. Antoloxía de Jordi Soler, Penguin (Debate), 2024) recibín o pasado día 16 un paquete que contiña sete libros da autoría de Gabriel Zaid reeditados polo selo editorial Mondadori (Debols!llo); en correo aparte chegárame uns días antes o seu xa clásico Los demasiados libros (15 edicións en castelán e 11 traducións a outros tantos idiomas). Malia ter lido hai anos a maior parte do contido dos libros dos devanditos escritores (non os 26 tomos da obra completa de Reyes!), son textos que admiten e aínda reclaman e resisten todo tipo de relecturas. O agasallo recordoume a felicidade de Rafael Dieste e Carmen Muñoz cando na “Poste Restante” de Anveres no ano 1935, ávidos de noticias de España, reciben unha decena de cartas das mans dun carteiro que se mostra como un mago prodixioso que comparte a alegría da parella.

Compre dicir que entre Alfonso Reyes (1889-1959) e Gabriel Zaid (1934) sucédese un fecundo diálogo ensaístico que comeza cos ateneístas (xeración inspirada por Justo Sierra e da que forman parte, entre outros,Vasconcelos, Alfonso Reyes, P. Henríquez-Ureña, Antonio Caso, etc.), segue cos contemporáneos (revista Los Contemporáneos (1928) Salvador Novo, Jaime Torres Bodet, Xavier Vullaurrutia), continúa co grupo Hiperión, formado baixo o maxisterio de José Gaos nas aulas da UNAM (Emilio Uranga, Luís Villoro, Salvador Reyes) e chega á xeración dos cincuenta con Zaid, Carlos Monsiváis e Sergio Pitol, etc. E está a ser continuado por Castañón ou Krauze, por citar dous nomes dos que coñezo parte da súa obra, nunha cadea incesante para fortuna da cultura hispánica e universal.

Un artigo de Zaid titulado La carretilla alfonsina (Letras Libres, 1, 1999) incluido no libro Leer poesía, ben poidese ser o invisible fío simbólico que anoa toda a tradición ensaística mexicana. Basándose nunha lenda popular do folclore industrial (o sospeitoso ao que lle revisan a mercancía que transporta ata que se decatan os inspectores que se roubaban as carretillas) Zaid defende ao mestre das acusacións de ser simplemente un divulgador que manexaba datos de segunda man, informacións mostrencas. O saber importante dun ensaio, dinos Gabriel Zaid, é o saber que non se ten, é o que se busca, o logrado despois de escrito, o saber que non existía antes. Reyes, espírito ensaiante por excelencia, é cuestionado polos saberes académicos e universitarios que desprezan a cultura libre fronte da cultura asalariada e a cultura de autor. As maxistrais 189 liñas do artigo en defensa de Alfonso Reyes non serían posibles sen a confianza que proporciona a fe na palabra, no diálogo que alimenta o mundo do libro e da lectura, alicerces da cultura humanística. Estas crenzas básicas, que arrancan coa súa tese sobre Organización de la manufactura en talleres de impresión para la industria del libro en México (1955) e culminan nos seus Los demasiados libros (1972-2024) están constantemente sometidas a revisión e refacción, nun exercicio de forxa semellante á doutros xéneros canónicos. Zaid todo o fía da palabra, como ben demostra a exposición titulada Gabriel Zaid no está aquí, organizada por Arturo Saucedo no trancurso da Feira Internacional do Libro de Monterrey (México) celebrada en outubro de 2023. Foi unha exposición ao crítico da cultura ao pensador, presente nos seus libros, pero non o personaxe, que se nega a figurar e distorsinar a palabra na que se reflicte. Todos os libros publicados en Debols!llo, co seu correspondente índice de nomes, locen na súa tapa unha imaxe da pintora Basia Batorska, que proxecta toda unha poética do silencio e da complexidade da vida intelectual compartida.

Non hai moito tempo, traducimos ao galego o primeiro capítulo da nova edición de Los demasiados libros que foi reproducido nas páxinas deste xornal coa pretensión de facer notar que o importante do ensaio non está no contido acarrexado, está na carretilla que o traslada, na carretilla zaideana. Beizóns ao mestre!