Concierto, desconcierto, cupo y cuponazo

Tranquiliza enormemente a la salud mental del país —y también al bolsillo depauperado de tantos ciudadanos de las periferias— que la ministra de Hacienda niegue que vaya a haber cupo catalán. Ya podemos dormir todos tranquilos. Regresen al botiquín los ansiolíticos, vuelvan al cuero los cuchillos cachicuernos, átense los machos las lenguas de triple filo, que cuando el Gobierno habla de concierto en Cataluña se refiere a un recital en el Palau con música de Lluís Llach presentado por Karmele Marchante, con monólogos de Juanjo Puigcorbé y Pilar Rahola y lectura final de un manifiesto independentista a cargo de Josep Guardiola, con Gerard Piqué de apuntador. ¿Qué mal pueden ocasionar al resto del país unas cancioncillas reivindicativas de nada en ese recital de variedades? ¿O unos cuantos chistes como saben aquel que diu que se encuentran un francés, un inglés y un español y acaba siendo este último el pagano de la factura y el payaso de las bofetadas a quien restriegan por los morros el último trozo de merengue de la aparente tarta?

Que no cunda el desconcierto, que no hay concierto, que lo dice la señora Montero después de someterse a la máquina de la verdad de Telecinco, que falla más que el jurado de Cannes. Que como los barones de las colonias se le han encabritado por la previsible mengua de la financiación autonómica no le queda otra a la andaluza que recurrir con las palabras al juego de birlibirloque.

Ocurre que, como el Gobierno y sus satélites mienten más que hablan, que no le cuentan la verdad ni al médico, no habría que creer a pies juntillas las palabras de la ministra Montero. Los que niegan el cupo catalán, que amenaza cuponazo si no estamos ciegos para verlo, son los mismos que aseguraron que no habría indulto para los sediciosos ni amnistía. Y miren cómo han ido colando por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía, cada petición chantajista de los “indepes”, para los cuales la pela es la pela. ¿Por qué creen que tiene forma de bolsa la barretina?

Suscríbete para seguir leyendo