Es conveniente tener memoria histórica, queridos y queridas, sobre todo para intentar no tropezar demasiadas veces con la misma piedra. Pero esto último, que pudiera ser visto como algo fácil de conseguir, la Historia se empeña en demostrarnos que no. Han sido muchas, pero muchas, las ocasiones en las que los mismos errores condujeron a las mismas tristezas. Y así seguimos, suma y sigue. Caminos equivocados que, por otra parte, tienen también a sus beneficiarios, a su industria... A una clac fervorosa que alienta tales barbaridades... Y si no que se lo pregunten al “lobby” armamentístico que crece al calor de las bombas de racimo, las minas antipersona o muchos otros productos bélicos, y que no crean que nos es tan ajeno. Y es que debajo de la apariencia amable de productos financieros para el pequeño ahorrador, por ejemplo, podemos encontrar fácilmente entramados de sociedades que invierten, directamente, en la producción y distribución de artefactos para la muerte. Un sector rentable que constituye una inversión bastante segura puesto que, con sus vaivenes, a la larga siempre va al alza. Y mucho más, créanme, en estos tiempos de zozobra...

El caso es que en esta columna de agosto quería reivindicar esa memoria, como me ocurre cada vez que leo noticias —como estos días— en las que el pasado se nos aparece de repente, con toda su enjundia y su crudeza, cuando lo que queda de los cuerpos de los que un día fueron personas vivas vuelve a penetrar en el presente. Esta vez sucedió en Mesía, y los desgraciados protagonistas fueron los guerrilleros antifranquistas José Galán Núñez y Manuel Ramiro Souto, asesinados en 1952 y naturales de Almeiras, al lado de la ciudad. A ellos les buscaban expresamente y les encontraron con la ayuda de testigos de aquella cruda época. Y así, por fin, podrán descansar en paz con la emoción, el recuerdo y el calor de sus familias. Pero tal emotivo, triste y duro vestigio del pasado sigue permaneciendo en muchos lugares, en cualquier parte, mismo bajo el suelo de la que hoy es su casa. Y cuando digo esto aún recuerdo con pavor que el muro del cierre exterior de un instituto donde un día tuve la suerte de dar clase y que antes circunvalaba un cementerio sirvió, en esos mismos tiempos oscuros, de lugar de fusilamiento...

Más allá de bandos en liza, golpes de Estado, consignas fascistas o proclamas de regímenes totalitarios de cualquier signo, aquí lo que pretendo es únicamente un alegato a la concordia. Porque ya he dicho muchas veces que no me vale ninguna suerte de ideología para justificar ordenar o ejecutar la muerte de nadie. Creo que ninguna idea, por pretendidamente pura que se nos antoje, sirve para lacerar los derechos o ultimar a persona alguna. Y soy de la opinión de que quien mata, pierde automáticamente cualquier atisbo de razón que pudiera tener, sea quien sea. ¿Están ustedes de acuerdo? Si es que sí, déjenme que suspire de alivio. Porque la polarización creciente es siempre la antesala del caos...

Rememoro en estos momentos distintos conflictos cuyo nivel de destrucción y muerte fue supino, todos ellos recientes. ¿Recuerdan cómo se desmembró la antigua Yugoslavia, en el corazón de Europa? ¿Y qué me dicen de lo que ocurrió por los noventa en Grandes Lagos, con verdaderas masacres a las que la comunidad internacional no prestó demasiada atención? También pienso en todos los largos años de la brutalidad de la crisis, más o menos intensa según las épocas, en el que Israel sigue destruyendo lo que queda de Palestina y sus gentes, en un contexto global mucho más complejo pero, a la postre, en un conflicto tan asimétrico que resulta verdaderamente insoportable se mire desde donde se quiera. ¿Y la situación de Ucrania, después de la huida hacia adelante de Putin para afianzar su posición en su país? Si a eso sumamos muchos otros conflictos enquistados, en latitudes que nos resultan menos conocidas, o las crisis de baja y media intensidad que asolan minorías, que implantan regímenes de terror o que implican un gobierno férreo de dictadores o impostados demócratas de salón, la nómina de atropellos es brutal...

Y sí, aquí también se lastimó a las personas. Se vivieron años de destrucción y muerte. Y todo aquello que nos lo recuerde es importante tenerlo en cuenta, para insistir en por dónde no deberíamos volver jamás, intentando construir caminos de concordia desde la diversidad, aprendiendo a amar al de enfrente y de exacerbar nuestras similitudes, siendo capaces de hablar desde una diferencia que, aunque algunos quizá no lo entiendan, siempre nos enriquece...