Idiakez va a tener que elegir

El entrenador se pasa el día tomando decisiones. O, al menos, analizando pros y contras de cada uno de los escenarios, viendo fantasmas, posibles problemas o imponderables que aguardan a la vuelta esquina y que ahora mismo parecen imperceptibles. Es agotador, consume. Una de tantas penalidades en un banquillo. En los clubes con presión, con el peso de la historia sobre su día a día, se nota aún más la gravedad de cada paso. En más de una ocasión, Idiakez ha dicho este verano que se ha cansado de emborronar papeles y papeles, imaginando dibujos tácticos, maneras de encajar todo. ¿Existe la fórmula mágica? Como una suerte de alquimista, los meses de julio y agosto no han dejado de ser un banco de pruebas para él. Un día defensa de cinco, otro tres pivotes, al siguiente un lateral por dentro y renunciando a una banda.

Parece imposible juntar a Barbero con los cuatro ases, nadie con más ascendencia que el técnico para decidir

La sensación es que el técnico vasco ha llegado al inicio de liga vaciado, entre mil probetas y con varias libretas llenas de tinta, pero sintiéndose en la casilla de salida. Amante del buen fútbol, de los jugones, le resulta casi contra natura renunciar a alguno de sus cuatro magníficos. Lucas Pérez, Mario Soriano, David Mella y Yeremay Hernández son demasiado golosos como para prescindir de ellos. Empiezan a asociarse, a tirar paredes y no se le adivina techo a este equipo. Barbero fue el primer damnificado, pero en 45 minutos demostró que, aún sin estar fino, no hay nadie más terapéutico que él para que el ataque blanquiazul. Juega y todo fluye. Los segundos que pagaron el atasco fueron Villares bajando al lateral y Mario Soriano recolocándose en el pivote. Calidad y maneras le sobran al madrileño. Ahora mismo está un punto por encima del resto en la zona ofensiva. ¿Tenerlo tan retrasado es una apuesta sostenible en el tiempo y en partidos desde el inicio? Ojalá Idiakez sea capaz de encontrar algo perdurable, pero un recién ascendido, por mucho que sea el Deportivo, pide más armazón. El callejón sin salida lleva a tomar una decisión. Alguno tendrá que ir quedándose fuera. Por momentos de forma, por lesiones, por lo que pida el rival, por las capacidades que tengan para hacer de revulsivos. Doloroso, también real e ineludible. Idiakez va a tener que elegir.

Tener quebraderos de cabeza para encajar a jugadores en el once titular es síntoma de fortaleza, no de debilidad

Y no debe ser ninguna tortura, no tiene que entenderse como algo negativo o como un problema. A cualquier equipo que pretenda salvarse o algo más no le queda otra que apoyarse en su plantilla, no vivir de once jugadores o unos pocos más. El Dépor tiene fondo de armario y debe lucirlo y aprovecharlo, no sentirlo como una carga. Charlie Patiño es el siguiente en sumarse al vestuario de Abegondo y llevará también ese quebradero al doble pivote. Sería una irresponsabilidad disponer de una plantilla apuntalada, con valores contados. Y el Dépor, en esas posiciones, está lejos de ir por ese camino.

Ahora que el equipo ha arrancado la liga dubitativo y magullado, no hay mejor enseñanza que todo lo vivido hace un año. Fortaleció al grupo y la apuesta muestra también el camino y los errores del pasado. La primera lección es que, a pesar de los malos momentos vividos y de estar en muchos momentos en el alambre, el vestuario siempre estuvo con Idiakez, nunca lo dejó caer. Ya en las buenas se multiplicaron los gestos de cariño hacia él. Tiene una alta ascendencia sobre los pesos pesados del vestuario, lo valoran, lo escuchan y lo comprenden. Desde ese pedestal de gestor comprendido, no hay nadie mejor para tomar una decisión, aunque sea áspera. Con que sea sincero, directo y justo, los problemas se minimizarán.

Más lecciones y decisiones

El Dépor del ascenso también enseña que un mal arranque no marca una temporada y que a Idiakez hay que dejarle trabajar. Por más urgencias que haya, no sería lógico que tuviese la espada de Damocles sobre él cuando acaba de devolver al Deportivo a Segunda. También que no debe insistir él en fórmulas que le llevaron a patinar. Durante muchos meses añoró a Iván Barbero, pero cuando lo tuvo, a la mínima el almeriense le indicó que sin él el Dépor es siempre peor. Sus 45 minutos en Huesca son canónicos y eso que falló dos ocasiones claras y, en cierta media, reprochables. Con él todos encontraron más espacios, con él los defensas tenían más preocupaciones y estaban más hundidos, con él llegó el gol de Ximo tras aclararle la zona de remate, con él un Deportivo tirante se empezó a parecer a lo que era hace unos meses. Ya nadie parecía notar el salto de categoría. Magia, fútbol.

El equipo habla en el campo y también pide lo que necesita en el mercado. Las áreas reclaman apostar

También da indicaciones sobre los fichajes que restan ante unos días decisivos en los que el proyecto dará un salto cualitativo o se quedará cojo. La contratación de jugadores maduros sin haber tenido pretemporada tienen sus riesgos, las incorporaciones con una apuesta de calado se notan. Además, hay que ir al mercado en las posiciones que envían señales de alarma en el terreno de juego. Tres pistas. El equipo habla, pide lo que necesita. El Dépor ha demostrado ser un grupo con mucho fútbol en estas dos primeras jornadas y poco dominio de las áreas. Crea, no es decisivo para rematar, para despejar. A día de hoy busca un delantero, un extremo y, en menor medida, un central. ¿Será ese el orden necesario?

