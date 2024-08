Migración, simplificación… y odio

¡Buenos días! Antes de que nos hayamos dado cuenta, agosto de 2024 habrá terminado de fenecer ante nuestros ojos, siendo sólo ya parte del pasado. Y es que el tiempo, queridos y queridas, corre y lo hace de forma inexorable. En un único sentido, de forma dramática, confiriendo a la existencia una dimensión lineal que la vertebra de principio a fin. Y ello a pesar de que, como sociedad, hayamos dotado a la misma de una lógica cíclica, circular, recurrente, donde se sucede una repetición infinita de estaciones, meses, acontecimientos y celebraciones…, casi disimulando tal linealidad.

Pero no. Nuestra vida es eminentemente línea, y no círculo. Y, como dijo el poeta, aquella senda que pisas no has de volver a pisar. Porque aunque el mismo suelo pueda ser inmanente desde nuestros efímeros ojos, nosotros tampoco somos los mismos cuando procedemos a dar esos segundos pasos sobre el mismo terreno. Somos, en sí, continuo cambio dentro de lo efímero del tiempo. Y, por eso, hemos de comprender que la máxima en la vida de cada cual sea la de alcanzar una cierta felicidad. Concepto equívoco, por supuesto, ya que su significado está sujeto a la visión personal e intransferible de cada ser humano, de forma que metas que a alguien le puedan parecer maravillosas a otras personas se les antojen insoportables. Pero felicidad, al fin y al cabo, aceptemos que matizada por tal punto de vista individualizado y eminentemente subjetivo. Felicidad, donde no cabe claudicar ante la adversidad.

Hay necesidades básicas, sin embargo, que no están sujetas al arbitrio de dicha visión. Uno no puede elegir comer o respirar, renunciar a tener un cierto nivel de seguridad o a preservar la propia vida o la de las personas cercanas. Esas son necesidades muy básicas para cualquier ser humano, y dentro de su visión de tal cierta felicidad ese conjunto de intereses está siempre en la base, en lo irrenunciable. En lo crítico y fundamental para todos y todas. Pues bien, en este mundo que hemos creado, con un modelo en el que seguimos perseverando al margen de sus consecuencias, todo lo anterior es muy difícil en ciertos contextos. Nada que nos pueda sorprender, oigan, viendo el propio devenir de los acontecimientos aquí hace unas cuantas décadas, en esta tierra de emigrantes que es nuestra Galicia. Y hoy, como ayer, muchas sociedades están rotas y campa en ellas la desigualdad hasta extremos insospechados o, alternativamente, en ellas el nivel de recursos disponibles es francamente nimio para atender las necesidades de todas las personas que allí aspiran a ellos. En cualquiera de tales casos, a la postre, las personas –buscando ese cierto umbral de felicidad absolutamente irrenunciable, y que se sitúa como verdadero motor de nuestros actos- se mueven para lograr algo mejor. Cuando tal fenómeno implica un cambio físico de país, superando fronteras administrativas entre naciones, es llamado inmigración. Pero tiene la misma etiología que cualquier cambio interno, respondiendo siempre a esa búsqueda de una vida mejor. O bien desde un punto de partida de asfixia contra determinadas minorías o individuos en contextos horrorosos para ellos, o bien desde una óptica más general de satisfacción de aquellas necesidades más básicas. Y es que todos y todas, amigos y amigas, aspiramos a comer caliente y poder pagar lo más básico sin la eterna presión de no poder hacerlo. La inmigración es, por tanto, más natural y más antigua que el propio concepto de nación. Responde a la pulsión íntima de cada individuo por salir de su particular infierno. Y, ante eso, no existen fronteras. A los Estados corresponde regularla, claro, y hacer que de tal ejercicio salgan beneficiados migrantes y autóctonos de allá donde se reciben personas. Pero no denostarla, y mucho menos identificarla con lo que no es: la inmigración no es delincuencia. Todo lo contrario.

Por otra parte, amigos y amigas, nosotros nos estamos muriendo. Y si hay un atisbo de esperanza, hoy no nos la dan las “brillantes” políticas de fomento de la natalidad en estos casi cincuenta años de democracia. No. Eso, vistos los resultados, es algo fallido. La esperanza para nosotros es negra, magrebí, latina y asiática. Y bien agradecidos que podemos estar por ello. Sólo lamento una cosa, muy deseable en términos genéticos: que no haya un poco más de cruce entre las diferentes comunidades, de forma que se enriquezca mucho más el conjunto por la menor presencia de genes recesivos ligados a patologías dependientes del genotipo. Eso sería lo ideal. A ver si con el tiempo, como siempre se ha producido en esta Península Ibérica…

La inmigración es, ante todo, riqueza. El odio, no. Hoy proliferan discursos simplificados y simplificadores contra ella, a la medida de lo que algunas personas quieren oír y otras transmitir. Es una pena. Entiendo que hay una problemática ligada a una inmigración mal gestionada, que hay que abordar, y ante lo que hay que ser firmes. Pero eso también ocurre con otros problemas domésticos mal enfocados también. ¿O acaso no hay problemas aquí, e incluso zonas enteras que son caldo de cultivo de mil y un problemas sociales? Convirtamos un reto en una oportunidad. Y nunca toleremos un discurso de odio que sólo nos lleva a la violencia. Y, por ende, a la destrucción personal y colectiva… No lo hagamos más…

