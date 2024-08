La posverdad y sus mentiras

Un buen amigo, jurista de prestigio, me obsequia de vez en cuando con interesantes reflexiones, en ocasiones de su propia cosecha, pero otras veces procedentes de personalidades relevantes que acojo con admiración pues en tan alta estima tengo su indiscutible criterio de autoridad. La última cita corresponde a la filósofa alemana de origen judío Hannah Arendt, cuya obra desconocía y en la que tuve ocasión de indagar a raíz de este encuentro.

Defiende Arendt (1906-1975), que sufrió la persecución de los nazis, que perdió la nacionalidad alemana y, apátrida, fue castigada con el encierro en la Francia ocupada años antes de establecerse en Estados Unidos, donde se le otorgó la nacionalidad norteamericana, que mentir constantemente desde el poder político no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Y añade que un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira acaba no distinguiendo entre el bien y el mal. «Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así, puedes hacer lo que quieras», sostiene esta pensadora, cuyas palabras recobran actualidad en un momento en que se favorece desde el poder una distorsión deliberada de la realidad con el fin de manipular creencias y emociones e influir así en la opinión pública. Eso que llamamos posverdad y que nos hace dudar de todo, incluso de la verdad más nítida.

Juzgue cada cual cuántos hechos cotidianos que refieren al poder y que afectan a la vida de los ciudadanos cuadran con la reflexión de la filósofa. Hagan recuento de cuántas mentiras y distorsiones interesadas nos asaltan; cuántos mensajes apelan a nuestras emociones, sin el aval de los datos objetivos. Evalúen la cantidad de «fake news» con que nos bombardean y entenderán cuánto Arendt se adelantó a su tiempo. Hay suelto en política mucho secuaz de Goebbels y aprendiz de brujo.

