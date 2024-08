Las botas mojadas de Paquito

El verano, que es una estación homicida, se ha llevado a Paquito García, futbolista de 86 años que jugó en el Oviedo, el equipo de su pueblo durante cinco temporadas hasta que fichó por el Valencia, donde lo fue todo de corto, en el campo y con chaqueta y corbata en los despachos.

Mientras estuvo, formó dupla con Roberto y con el donostiarra Iguaran, que no tenía nada que envidiar por técnica y por fuerza a la famosa media de Mauri y Maguregui defendiendo los colores del Atlético de Bilbao.

La escuadra vasca era, junto con la Real Sociedad, referencia obligada del balompié ibérico. Paquito era un atleta delgado, fibroso, de zancada larga, y con buen sentido del humor.

Vistió en nueve ocasiones la casaca roja de la Selección Española de Fútbol en una época en la que se programaban muchos menos partidos internacionales.

Pero no todo fue coser y cantar en los inicios de su relación con el club valenciano. El jugador asturiano no se adaptaba y su rendimiento no era ni parecido a aquel que había deslumbrado a los técnicos que recomendaron su contratación.

La directiva entendió que el joven atleta necesitaba un tiempo para adaptar el cuerpo al brusco cambio que supone pasar del celaje gris y friolento de la montaña asturiana al cálido clima mediterráneo.

Por desgracia, la paciencia le dura poco a los directivos y menos aún cuando el jugador que se ha comprado con vitola de poco menos que fenómeno no rinde inmediatamente tal y como la grada imaginaba.

Consciente Paquito de la inquietud que se había apoderado en todo el club, se esforzó al máximo en mejorar su rendimiento, pero eso no hizo otra cosa que acentuar la sensación de agobio, y en esas estábamos cuando uno de los técnicos que se sentaba en el banquillo le pidió permiso al entrenador para probar un remedio que se le había ocurrido, aprovechando el descanso.

La gente del fútbol, en general, son supersticiosos y suelen acudir a los partidos llevando todo tipo de amuletos. El técnico bajó al vestuario, cogió por un brazo a Paquito, lo sentó en una esquina del vestuario y le pidió que le enseñase las botas; a continuación, cogió una regadera y le roció las botas y las medias en abundancia. “Ahora a jugar y a meter goles”, le dijo y así fue.

La sensación de frescor y el alegre chapoteo como el de los niños trasladó a Paquito estimulantes percepciones.