Intercambio generacional

Pasé unos días en el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso —vaya como homenaje toda la denominación completa del lugar—, huyendo de los calores exagerados del resto peninsular, con la excepción del litoral noroeste, para que bastantes conocidos me echaran en cara cómo era capaz de abandonar lugares frescos para acudir a sitios más caldeados.

–Había razones familiares, aduje en respuesta rápida a los inquisidores. Entre otras cosas, así fue cómo, gracias a Almudena, una sobrina nieta que con solo 13 abriles me supera en estatura, me demostró el valor de una goma enroscada que yo sólo veía en el gimnasio a algunos usuarios para colgarse la llave de la taquilla, y que ella me explicó que era para sujetarse el pelo, y a continuación admiré la destreza de atar la rubia cola de caballo, en un plis plas, con la goma que me recordaba, por su forma, el alambre de los blocs escolares que usábamos en mis años escolares, porque la tal goma, concluyó Almudena, no deja marca en el pelo.

Yo, por mi parte, tuve que revelarle que la enfermedad del Alzheimer, dolencia que sí le sonaba, se había descubierto en la actriz Rita Hayworth, de pila Margarita Carmen Cansino, intérprete de la escandalosa Gilda. Otros tiempos y otros saberes.