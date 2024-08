Buño e o seu simbólico ‘porrón de roda’, ‘de rosca’ ou ‘de temón’

Entre as artes máis antigas, con orixe na prehistoria, están a cestaría e a olería. Habilidades que no devalar da súa execución axudaron á evolución do pensamento e á destreza. A cestería presupón a traza de ritmos xeométricos, entón matemáticos. Algo que tamén está e se observa na natureza, nos reticulados das follas ou da mesma pel. Igual que o barro, o que se molla e se seca en formas escultóricas. A forma cóncava e tan útil para recoller líquidos das cuncas, das cunchas e cabazas, interaccionando ambas as dúas, cestería e barro, até conseguir o nacemento do adorno: os zigzagueados, as secuencias rítmicas, xeométricas, cubrindo superficies, inspiradas no devandito trenzado da cestería, do tear... Arte do barro que conxuga a domesticación dos Catro Elementos: Terra, Auga, Lume e Aire. E velaí esa forma esencial e duradeira, ese microcosmos para acoller líquidos e levalos á boca ou ofrecelos, a cunca, parte esencial dunha vaixela que nunca debera faltar nunha casa e menos nunha taberna. A imaxe do casquete esférico da cunca xa é símbolo da cerámica. Arte da cerámica que, de xeito xenérico, presupón o traballo no barro e posteriormente na arxila; namentres que a olaría é a arte de facer, dun xeito ou doutro, olas. Entendendo que a alfarería e o alfar supoñen o uso do torno, en orixe de man ou de pé e no noso tempo os eléctricos.

Galiza é terra de barros e de ceramistas, velaí o trunfo de cerámicas do “Castro” (Sada) e de “Sargadelos”. Iniciativas nacidas e desenvoltas na metade do século XX, froito de ilusións e da creatividade dese tándem imprescindible na Historia da Arte de Galiza, os creadores Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo. As chamadas “Industria da Memoria” as que presupoñen un culto recorrido de historia, teoría e praxe, de ética e estética , de debate interdisciplinar a través do Laboratorio de Formas. Trunfo no devalar desa secuencia de traballo de comunidades ceramistas, cos seus barros, saberes, tradicións, cultivando mitos, ritos e formas, unha cultura. Onde tamén é de celebrar iniciativas como a mostra Alfaroleiros, convocada polo Concello de Oleiros cada segunda semana de agosto. Contribuíndo tamén a aumentar a xa importante colección do Museo os oleiros, iniciativas do humanismo, como foron Kaydeda e a súa compañeira Teresa Jorge. Sumamos ademais meritorios estudos, velaí os de Luciano García Alén, La alfarería de Galicia (1983), que abre a un universo e merece capítulos aparte. Estudoso que ademais dotou dunha importante colección cerámica ao Museo de Pontevedra e ao Museo do Pobo Galego, atendendo, moi de preto aos talleres de Buño de Bergantiños.

‘O porrón de temón’ de Buño como mandala céltica, símbolo astral reforzado polas aves

“Polas obras coñecerémolos” , vello dito e principio, tan cristián como marxista e que presupón o análise de obras que nos conducen a quen creou tal ou cal artefacto, tamén a centros, a escolas, a lugares, a unha linguaxe e a unha cultura. O feito de facer distingue e asóciase coa orixe.

Dentro dese infindo catálogo de pezas da olería galega hai algunhas que tanto caracterizan lugares como a quen as produce, tal como o escuro xerro de bigote de Gundivós de vernizado interior de pez; a clara e esvelta xerra de catro bicos, vidrada en marelo-ouro de Niñodaguia... e tan sequera, dicir tres, velaí o porrón de temón de Buño, no que centraremos esta perorata. E mesmo diriamos tantas outras pezas de centros xa desaparecidos, como as ámboas para o aceito e o viño de Portomourisco, ou as olas cordadas de Loñoá das Olas...

O porrón de temón, de rosca ou de roda de Buño é unha das pezas emblemáticas da olaría galega, imitada e reproducida a cada “seu xeito”. Peza que se supón comeza a trazarse en Galiza co século XX, aínda que non se atoparon probas. Porrón que supón destreza para a súa sabia e delicada elaboración. Forma circular coñecida en culturas antigas, clásicas, como a micénica, a grega, en toda Iberia, despois co fondo substrato do saber cerámico islámico, tan de tradición en Andalucía e Portugal. Mesmo aparece esa forma de porrón nas culturas de mesoamérica e no seu cono sur, como a prodixiosa cerámica inca, pero tamén na tan perfeccionista e referente cerámica chinesa. Ao fin e ao cabo a roda, a esfera, está moi presente ante os ollos, na Lúa, no Sol, nos froitos, nas sementes, nos mesmos ollos... e xa vén condicionada nese xogo co torno circular. Complicado traballo que supón elaborar tubos, os que se circunscribirán á forma circular para unilos e darlle consistencia en forma de temón ou segundo a creatividade. Ben saben os da beiramar bergantiñán, os que atoparon saída vital cara ao mar, o que significa a roda do temón que goberna o barco. Mesmo como o símbolo da antiga roda cristián atravesada pola cruz, inspirada nas rodas cósmicas dos máis antigos pobos orientais. Peza parella con eses motivos cosmogónicos castrexos ou “célticos”, como as que coran o vértice, a semiesfera coa que rematan as estelas funerarias, con símbolos herdeiros das auras, das mandalas ou mandorlas, nimbos.

Porrón de temón ben decorativo, asociado ao devalar astral, ao sol que marca as Catro Estacións, en relación cos Catro Elementos e polo tanto coas aves e o ovo, co galo, o que, co seu Kikiriki anuncia alboradas e seráns. Sabemos que, en Buño, ás primeiras pezas se lle engadía unha custodia ou cáliz, artúrico símbolo heráldico de Galiza.

O recorrido, as relacións dos oleiros e dos arrieiros, maragatos, comerciantes, van tomando nota do que se fai, a relación con Alba de Tormes, con Estremadura, Andalucía e Portugal, camiño que deixará pegada no que se fai. Incluso máis alá, cara ao alén mar.

O experimentar, a paciencia e o saber da olaría de Buño fixo seu tal porrón, singularizouno polo tipo de barro e cor, pola base, polo ritmo dos circos de tubos cerámicos, polos pichos (un deles coa forma da cabeza de galo, de pato...) polas asas, pola decoración escultórica, o uso e mesmo abuso de figuriñas, galos, polos motivos pintados con outra cor, temas xeométricos, cordados, zig-zag, de inspiración “céltica” e especialmente pola cor e o tipo de vidro.

Alí onde puiden, por onde pasei e intuíndo que semellantes habilidades artesanais marcan talleres e un tempo, evolucionan e tamén se perden, tentei de deixar mostra: o Museo Arqueolóxico de San Antón, entre os seus fondos en reserva garda unha importante mostra da cerámica galega e colección destes porróns de Buño; así como a Deputación da Coruña, Pazo de Mariñán, colección froito de convenios con homes e mulleres artesáns que teñen punto de encontro na Mostra en vivo no soneirán Castelo de Vimianzo.

Non se ofrece aquí espazo para singularizar a cada un dos oleiros de Buño, distinguir as súas creacións, os seus porróns de temón e ben que doe pola admiración, pola mestría, especialmente dos máis vellos, sagas incluso, Lelo, Caamaño, Aparicio ou Couto...Este último deixou a elaboración dos cacharros de uso pola creatividade, polo ornamental, coincidindo nesa tendencia popular, cando se leva “espírito dentro”, mesmo superando a ceramistas e formas das terras minhotas portuguesas de Barcelos, a oleiras e oleiros de San Martinho de Galegos: Rosa Ramalho, Misterio, Ana Baraça, Cota... E velaí o símbolo do galo de Barcelos, en relación coa lenda do peregrino a Santiago, que sendo inocente foi acusado dun delito, pondo como proba da súa inocencia que no momento da súa sentencia cantaría un galo...e cantou un galo asado que estaba na mesa da celebración dunha voda. Galo, que é símbolo de Barcelos, de Portugal e dun universo cultural. Galo en Buño de Bergantiños asociado á roda cósmica.