Impunidad al teléfono

Bueno, queridos y queridas... Hasta aquí se ha estirado este mes de agosto. Como decía mi querida vecina Concha, sin que yo supiese de niño muy bien por qué, “C’est fini”. Son los retazos que quedan del tiempo de una Galicia que fue emigrante, más allá de los Pirineos o al otro lado del charco... Y los recuerdos de conversaciones de tardes en casa, con el telón de fondo de los consejos en la radio de una Elena Francis que al final no era tal. Tengamos memoria de lo que fuimos, amigos y amigas, y que la soberbia no nos haga perderla...

Se termina el mes hoy mismo, sí, pero la legión de estafadores sin escrúpulos que parece campar a sus anchas por todo lo que suene a telemático o a virtualidad sigue más activa que nunca. No digo que las autoridades con competencias en la materia no tengan interés en frenar tal deriva pero... esto va de mal en peor y a los hechos me remito. ¿Cuántas llamadas con ánimo de fraude recibe usted cada semana? Yo estoy empezando a contarlas y, aunque aún me llegan los dedos de la mano, la tendencia es que pronto no va a ser así... Al fijo o al dispositivo móvil, por tierra, mar y aire, me atacan. O eso pretenden... Y, por simetría, entiendo que el panorama les tiene que sonar también mucho en carne propia...

El modus operandi de estos sinvergüenzas va cambiando. Lo último es soltar una retahíla de palabras encadenadas, muy rápido y casi sin vocalizar, de forma que uno únicamente escucha “contrato de la luz”, “clínica de fisioterapia” o cosas así... La idea es que uno pique, y que crea que habla con uno de sus proveedores habituales, proporcionando más datos de los que ya tienen, pinchando en algún enlace, o realizando alguna operación que a ellos les pueda reportar un beneficio económico a través del fraude. Hace años que yo no pronuncio ninguna palabra en positivo, tales como “sí”, ni al descolgar el teléfono ni en el transcurso de tales conversaciones, pero ¿saben qué? Pues que pienso que ahora va a dar igual: me preocupa el hecho ya posible de que, analizando los rasgos tímbricos de la voz de uno, se pueda poner a una máquina de inteligencia artificial a decir lo que ellos quieran en nuestro nombre, contratando lo que uno ni sabe que existe o comprometiéndose a saber a qué pagos... Uno, para intentar evitar eso para mí y para los demás, va bloqueando todos los teléfonos desde los que le llaman de esa guisa, y declarando como spam —anglicismo que en el caso del correo electrónico ya es admitido como “correo basura” por la Real Academia Española de la Lengua— los mismos. Pero qué más da, la verborrea incontinente de los que buscan tajada desde el engaño sigue y sigue. Y, mientras, te preguntas si no será mejor no volver a atender llamadas de desconocidos... En mi caso no lo hago, porque es verdad que muchas veces sí que son comunicaciones esperadas o de personas fuera de tales prácticas, pero la tentación está ahí...

Pero, insisto, las técnicas se depuran. Y cuando en tales llamadas me hablan del “contrato de la luz”, saben mi dirección, mi nombre y mi teléfono. No sé si lo habrán obtenido del hackeo masivo de cuentas de proveedores, como así ha sido, o por medio de cualquier otra grave triquiñuela contra la Ley de Protección de Datos y el derecho más elemental a la privacidad. En cualquier caso, a veces medio te conminan a que, si no haces lo que te dicen, las consecuencias serán peores... Es entonces cuando me pongo en el caso de una persona vulnerable, que quizá no se maneje bien en una conversación telefónica, o a la que los nervios ante la situación le puedan llevar a dar más datos o a alguna acción con ulteriores consecuencias... Y pienso que no hay derecho, que como sociedad teníamos que ser más contundentes con todo este tipo de comportamientos.

Tal actividad delictiva se ejerce de muchas maneras diferentes. Hace unos días, intentando entrar en la página web de un proveedor de combustibles renovables, procedentes de restos de biomasa forestal, me di cuenta de que algo no cuadraba. Ofertas irresistibles, datos inconexos... Obviamente, otro intento de fraude, cuya existencia pude constatar luego por medio de otra fuente. Páginas web clonadas, pedidos que nunca llegan... ¿Es esta la idílica sociedad tecnológica del futuro, más allá de la atención presencial y una persona concreta al otro lado del mostrador? No digo que lo de antaño no tuviese también sus riesgos, pero es que lo de ahora...

Tengan cuidado ahí afuera, como decía Phil Esterhaus a sus chicos de Hill Street... Es una pena tener que andar con pies de plomo en mil actividades cotidianas, pero hay que ser conscientes de la miríada de intentos de fraude tecnológico de los que somos blanco. Como les conté más veces, yo ya tuve que pasar por la Audiencia Nacional, como testigo, por una clonación de tarjeta hace ya años de la que fui víctima... Nadie está a salvo. Y menos con el teléfono. Y ojo, repito, ahora con estas comunicaciones rápidas, sin vocalización ni concreción alguna, a partir de unos pocos datos robados o comprados, y tratando de obtener los demás...

Sí, tengan cuidado ahí afuera, les ruego... Nos vemos en septiembre. Ya me contarán...