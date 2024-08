A pesar de todo

Comentaba hace unas semanas Antonio Sempere, compañero de la sección de Opinión del diario Información, la excelente programación que la 2 está emitiendo este verano. En una antigua promoción que se hizo de este canal se aseguraba que iba dirigido a una inmensa minoría. Somos unos pocos pero fieles y constantes. Si no fuera por la 2 creo que, con excepción de los telediarios, no vería la televisión. He de reconocer que las series hechas en los últimos 20 o 25 años, los programas de entretenimiento y los programas de cocina me aburren sobremanera. Y mira que he hecho el esfuerzo en alguna ocasión de verlos. Nunca he pasado de los diez minutos. Hace una década alguien me dejó varios DVD de la serie Mad Men que por aquel entonces estaba muy de moda. A ver si resulta que eres el único español que no ve esta serie, me dijo cuando me los dio. Aguanté 15 minutos del primer capítulo. Una de mis ex pretendió que me aficionara a la serie Sexo en Nueva York. Me estuvo explicando las características de cada personaje durante un buen rato. A los diez minutos me fui braceando y renegando del salón donde estaba la televisión ante el cúmulo de disparates y bobadas recogidas en el guion de esta serie que se ha publicitado como feminista. Por favor que nadie se alarme. No soy un bicho raro ni me tropiezo con las sillas cuando camino en mi casa. Tampoco es una pose, por mucho que otra de mis ex se empeñara en advertirme que iba de rarito. Como afirmó Nanni Moretti en su película Querido Diario (1993) no odio a la gente pero siempre me sentiré más a gusto con una minoría. Así de simple.

Como decía al principio la 2 es el único refugio de la cultura en la televisión española. En ese concepto de cultura se incluye la literatura, la arqueología, la pintura, la escultura, la filosofía o la historia. Todo tiene cabida en la 2, todo tiene su espacio por pequeño que sea en ocasiones. Me gusta de manera especial el programa Arqueomanía dirigido por el exministro Manuel Pimentel. Este verano, además, trato de ver los resúmenes de programas de los años 80 que se emiten casi a diario en la cadena pública. Hace unos días, a media tarde, la 2 emitió los mejores momentos del programa Buenas noches que dirigió Mercedes Milá entre 1982 y 1984. Lo más granado de la cultura y la política española de aquellos años pasó por el plató de Milá. Qué maravilla. Qué preguntas más inteligentes y qué entrevistados más sublimes. También hace unas semanas se hizo lo mismo con el programa de cocina Con las manos en la masa. Todos los que fuimos niños en los 80 recordamos escuchar la sintonía de fondo, en la televisión del salón, mientras hacíamos los deberes en nuestra habitación. Tampoco me suelo perder ninguno de los episodios de la serie Ramón y Cajal que se estrenó en Televsión Española en 1982 y que se puede ver todos los días a la hora de comer. Me niego a explicar su contenido. Si algún lector o lectora no es capaz de saber de qué personaje trata esta serie que se lo haga mirar. Recuerdo haberla visto a mis diez años y leer años después las memorias de Cajal. Excelentes.

Y por si fuera poco en la página web de RTVE se pueden ver los episodios de Tertulia con, otra maravilla de programa emitido en Televisión Española en 1980 y 1981. Presentado por Fernando Fernán Gómez, su dinámica corresponde sin duda a otra época. En un plató decorado como si fuese la casa del actor, Fernán Gómez organizaba cada semana una tertulia diferente con actores, políticos, escritores o músicos. Todos ellos de edad variada. Lo que más llama la atención es la manera de hablar de los invitados, sin ningún rasgo de protagonismo ni voluntad de hacerse los interesantes. Todo lo contrario con lo que me encuentro cada día. A nada que se tengan conocimientos rudimentarios de lo que sea, cualquier petrimetre se pone a hablar como si fuera catedrático.

Todo esto venía, como diría Sempere, por la inevitable comparación que se puede hacer con la televisión actual gracias a la reposición de programas de los años 80 y 90 en la 2. ¿En qué momento los españoles nos acostumbramos a ver basura a diario en la televisión? Lo último en TVE ha sido el programa de reformas con dos hijos de Julio Iglesias como protagonistas. Por higiene mental me he negado a ver ni siquiera un par de minutos. Sé de qué va por alguna crítica que he leído en la prensa. Con la llegada a España de los canales privados de televisión la telebasura poco a poco se fue adueñando de los canales. Para mí el cenit se alcanzó con Tómbola cuyo nacimiento, antes de que se exportase a otras comunidades autónomas, tuvo lugar en la Comunidad Valenciana y en un canal público. Qué vergüenza.