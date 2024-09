Congreso federal y guillotina

El presidente del Gobierno es hábil en el manejo de los tiempos, siempre que el reloj y los plazos se acomoden a sus intereses personales, que no tienen por qué coincidir con los de su partido, hecho más trizas que la bandera de Zamora. Por sorpresa, mientras el país discute si por las fronteras anegadas merecen entrar galgos o solo podencos, anuncia el adelanto sorpresivo del congreso federal del PSOE. Átense los machos los dirigentes territoriales díscolos a cuenta del cupo catalán, que Sánchez ha mandado afilar la guadaña. Atúsense el gaznate Lambanes, Pages, Lobatos y Tudancas, que les pueden quedar tres telediarios y otros tantos Hormigueros.

Tenía todo 2025 para organizar ese cónclave, pero Sánchez ha preferido acelerar los plazos, aun a sabiendas de que en ese congreso federal tendrá que definir su política territorial, la clave de su nueva estrategia para garantizarse la permanencia en la poltrona. El presidente del Gobierno es consciente de su debilitamiento, político y personal, y ha decidido echar un órdago a los barones para atrincherarse a nivel orgánico. Sabe que no habrá contrincante, pero sí una enorme desafección: nadie está a salvo del humor del César para saber si mañana se levanta con el pulgar hacia arriba o hacia abajo.

Desde que Sánchez dirige el PSOE, el partido centenario ha ido dando tumbos de recorrido sin freno hacia la autocracia, que es la fórmula narcisista que en la actualidad gobierna esas siglas. El líder plenipotenciario empezó trocando la democracia orgánica interna en plebiscitaria y de ahí en adelante dio pasos cuestionables para erigirse en el Rey Sol de la izquierda española. Y como los monarcas antiguos en apuros, acabó vendiendo el país por un plato de lentejas. O de calçots y butifarra.

No es cuestión baladí el asunto catalán. Suponemos que Adrián Barbón habrá hecho el recuento de cuántas camas hospitalarias y cuántos pupitres en las escuelas se perderán si mengua la financiación autonómica. Tragar o no tragar: he ahí el dilema. Y el pescuezo.