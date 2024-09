Y ya es septiembre... Las calles se han vaciado mucho en esta tierra de moda en eso del veraneo, y parece que la normalidad quiere imponerse... Los niños y niñas aún no van al colegio, pero se respira una inminente vuelta a los centros educativos, que se producirá en los próximos días. Y las listas de firmes propósitos para esta nueva temporada estoy seguro de que están ahora en su máximo esplendor. Más que en enero, creo, porque este mes es realmente en el que comienza el período en que todo engrana de nuevo y la poco comprendida y valorada rutina asoma por doquier...

Ya saben, si me siguen, que yo adoro los días de diario, de esos comunes en los que uno trabaja, muy por encima de los festivos y los períodos vacacionales. Y eso no significa que a mí no me guste viajar, o que agradezca algunos momentos de descanso. No. Esto quiere decir que, al contrario de quien produce de sol a sol, gana mucho dinero (a veces) y aspira al fin de semana o a las vacaciones como el tiempo de desconexión o de escapada, yo no necesito desconectar de mi día a día, que procuro sea sencillo y armónico. Es más, soy consciente en cada minuto de que tal día a día es lo único que tengo, mi único activo en esa cuenta de tiempo de la que todos disponemos y que un día termina abruptamente. Y por tanto trato de que cada jornada, en lo posible, tenga elementos de descanso, mucho trabajo y alguna actividad reparadora o estimulante, muchas veces ligada al deporte. Quizá a todo ello ayude mucho, y esto hay que decirlo, que haya optado desde siempre por vivir en un paraíso. ¿En cuál? Pues en este mismo, en el que también lo hace usted. Una tierra verde y frondosa, castigada pero resiliente, llena de vida y con un paisaje que enamora. Supongo que tal circunstancia, morando lejos de urbanizaciones grises en medio de un secarral y al lado, como mucho, de una boca de metro, puede ayudar a tal visión. ¿No les parece? No preciso salir corriendo a tomar aire desde un lugar de aire viciado y contaminado, porque la paz de cada día aquí es para mí mucho más importante...

Me gustan las personas. Muchísimo. Me interesa el hilo vital de cada ser humano, su recorrido, y respeto a todas las formas de ser. Soy sociable. Tanto, que sólo puedo soportar la presencia de los otros en pequeñas dosis. No para hablar del tiempo o para construir realidades virtuales e impostadas. No. Para preguntar ¿qué tal estás? Y que me lo cuenten de verdad, sin prisa. Y para, ejercicio imposible, tratar de calzar los zapatos del otro, y así intentar entender sus cuitas y desvelos. Sus necesidades, que son casi todas muy parecidas, y para pensar cómo podemos hacer para que nadie se quede al margen.

Tal forma de ser es, en la sociedad actual, una pérdida de tiempo. Esa es mi experiencia, viéndolo ya con cierta perspectiva. Pero les confieso que, si es así, me encanta perder el tiempo. No me planteo la vida en términos de comparaciones, de tejer relaciones interesadas o de practicar eso tan malo que es la cultura del envoltorio... ¿No la conocen? Pues consiste en dar al contenedor mucha más importancia que al contenido. En juzgar por las apariencias. En pretender aparentar lo que uno no es ni será. O en decir lo que se considera políticamente correcto en vez de, de forma respetuosa y siempre fundamentada, aportar el resultado de su propia reflexión. Por todo ello no es lo más importante para mí estar en el “genba” donde ocurren todas las cosas, sino quizá contemplando la ba hía desde una roca apartada, o quedarme extasiado debajo de un árbol observando el ir y venir de los insectos. Me encanta correr en el bosque. Si es con lluvia, mucho mejor. Y llamo “mal tiempo” a aquel que nos reseca y que nos traerá todos los males y “buen tiempo”, en cambio, al beatífico que trae la riqueza del agua fresca que, a la postre, nutre el paraíso del que les hablo. O al del frío vivificante y renovador...

Con esas cartas y la intención de seguir en la misma línea empiezo septiembre, ya ven. Al fondo una de las suites para violonchelo solo de Bach, que me conecta a personas queridas... Afrontando algunas cosas nuevas en un contexto en el que sé hace tiempo que todo es devenir... Y manteniendo el justo equilibrio de lo pretérito, cifrado sobre todo en el recuerdo de aquellos y aquellas que ya no están pero que contribuyeron a forjar cada una de nuestras palabras, acciones y, como resultado de todo ello, también de estas columnas que empiezan a ser abultadas en el tiempo, más de veintidós años después...

¿Cómo ven ustedes su septiembre? ¿Dispuestos para cruzar su Rubicón? ¿Les pilla tal reto en un momento lleno de creatividad y fuerza, o están ustedes menos finos? La cuestión es disfrutarlo, amigos y amigas, aunque esta sea una palabra equívoca que, naturalmente, para cada persona tendrá mil matices diferentes... Bueno es encontrar cuáles encajan en la vida de uno, sin forzar y sin complejos...

Bienvenido, septiembre. Ha empezado el otoño meteorológico. En pocos días, también lo hará el astronómico. Y aquí seguimos, moviéndonos a una velocidad estrepitosa con una trayectoria compleja, sin apenas despeinarnos... Y con la expectativa ilusionante, casi infantil, de catar higos y uvas... ¡A por ello!