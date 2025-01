Un bus para la comarca de A Coruña

Autobús en la parada de transporte metropolitano de Entrejardines. / LOC

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha solicitado una reunión con la alcaldesa coruñesa, Inés Rey, para retomar lo que llama «bus de la ría» y que no es otra cosa que la posibilidad de que la ruta 1A del autobús urbano coruñés llegue hasta la playa de Santa Cristina. Este servicio ya estuvo operativo en verano entre los años 2019 y 2022, pero la Xunta, al final, ante las quejas de la compañía concesionaria original de la ruta, optó por eliminar el enlace.

Para Oleiros, la puesta en marcha de esta línea supramunicipal (que no sería la primera, ya que A Coruña tiene ahora mismo servicios que comparte con algunas áreas de Arteixo y Culleredo, aunque de un modo muy reducido), serviría para crear una nueva alternativa de movilidad para que los residentes en el Concello vecino se puedan desplazar hasta el hospital Abente y Lago, pasando por Alfonso Molina, Matogrande, Monelos y Elviña. La reivindicación no es nueva y coincide, además, con las quejas de la práctica totalidad de los municipios del área metropolitana, que hablan de un servicio deficiente, incompleto y que no cubre las necesidades de los vecinos.

Es evidente que la gran apuesta, tanto por parte de la Xunta como de los ayuntamientos afectados, sería la creación de un servicio mancomunado de autobuses en toda la comarca. La puesta en marcha de una gran red de comunicación por carretera permitiría, entre otras muchas cuestiones, optimizar los costes y ofrecer un servicio que cubriera las necesidades reales de los vecinos.

No se trata solo de facilitar a los ciudadanos un enlace con los hospitales, ni de ofrecer un acceso directo a los campus para los miles de estudiantes de la universidad que residen fuera del término municipal coruñés. Ese transporte mancomunado daría una alternativa real y funcional a los ciudadanos y, de paso, liberaría los saturados accesos y las calles de A Coruña de los miles de vehículos particulares que cada día entran y salen de la ciudad.

La puesta en marcha de la parada para los buses comarcales en la calle de Entrejardines sirvió para demostrar que los usuarios crecen cuando hay un servicio que facilita la movilidad, al permitirles llegar al centro de la ciudad en lugar de dejarlos en las afueras y con la necesidad de esperar para hacer un transbordo y llegar así a su destino.

La inminente reforma de los Cantones hará que se traslade la que todavía está funcionando como parada de autobuses en el centro de la urbe, en Entrejardines, a la calle alcalde Manuel Casás, donde está la central de Correos. Hay que ser más ambiciosos e intentar aprovechar la transformación del corazón de la ciudad para explorar la posibilidad de mejora de la permeabilidad de los autobuses interurbanos en A Coruña. Será al menos un alivio si Xunta y concellos no son capaces de poner en marcha no el bus de la ría, como reclama Oleiros, sino el servicio de autobuses de la comarca, que sería lo mejor para los ciudadanos.