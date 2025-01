Dejen hacer y dejen pasar, nuestra universidad va sola

Es una evidencia que las instituciones académicas no forman a las sociedades sino que son las comunidades humanas las que se ofrecen a sí mismas las instituciones académicas acordes con sus expectativas. El aforismo «Laissez faire et laissez passer, le monde va lui même», en español «Dejen hacer y dejen pasar, el mundo va solo», usado en el siglo XVIII por los fisiócratas contra el intervencionismo del gobierno en la economía, ilustra el clima general de la sociedad que se ha instalado en la universidad. Una sociedad que ha abrazado el capitalismo especulativo, desconsiderando la raíz ética del capitalismo tradicional, no demanda una excelencia formativa, ni siquiera un islote de cultura.

En mayo de 2023, en un encuentro en la Universidade da Coruña (UDC), el entonces Ministro de Universidades manifestó: «Estamos en un cambio de época, las cosas cambian muy aceleradamente y las universidades, que son una institución secular y centenaria, tienen que ponerse las pilas para adaptarse a la realidad». Al frente de la institución se hallaba el profesor Julio Abalde y su equipo. El entonces rector es a día de hoy parlamentario autonómico por el PSOE, posponiendo su retorno a la docencia en la facultad de Biología. A finales de 2023, y tras ocho años de mandato del citado equipo rectoral, las elecciones trajeron a un nuevo rector. Transcurrido un año, en la sesión del Consello de Goberno de la UDC de noviembre de 2024, desde la vicerrectoría correspondiente se traslada que existe un desfase entre gastos e ingresos de 13 millones de euros. Y aun cuando el nuevo rector califica de complejo el estado de las cuentas, la situación, que se presenta como una sorpresa, no parece extrañarle a casi nadie. Curioso, ya que tanto el equipo de gobierno precedente como el actual pertenecen al mismo grupo universitario que ha regido los destinos de la institución en las dos últimas décadas, desde 2004.

De inmediato se recuerda que el nuevo equipo de gobierno ya había puesto en marcha un programa de medidas para equilibrar el presupuesto, reduciendo los gastos. Entre otras, el ajuste económico de un 30% en todos los centros docentes y los diversos servicios universitarios (a título de ejemplo: desde abril a diciembre de 2024 en la biblioteca de la ETSA no se pueden adquirir los libros solicitados por el personal docente); la instalación de paneles fotovoltaicos para aminorar la factura energética (el chocolate del loro, ya que el mantenimiento y reposición de los elementos también tiene un coste. Además el problema tampoco se encuentra en el sistema de calefacción o de refrigeración sino en el aislamiento de los edificios); la canalización de los fondos destinados a nuevos edificios a reparaciones «urgentes» en los ya existentes (un recurso limitado, puesto que a algunos no alcanza el empeño, como a las construcciones de madera dependientes de la ETS de Arquitectura, o al cierre perimetral de la facultad de Ciencias de la Salud en el campus de Oza, con un progresivo deterioro desde hace más de ocho años); la búsqueda de recursos adicionales mediante convenios institucionales (se prioriza el gasto en la Ciudad de las TIC, sin reparar en que la urbanización de los campus languidece); o el control del gasto (la desproporción es manifiesta si para comprobar el empleo de cien euros se genera un gasto de diez mil euros).

En paralelo, se redactan y aprueban unos nuevos estatutos para la sociedad gestora de la Ciudad de las TIC que anulan los anteriores (un proyecto estratégico del anterior equipo rectoral que está en continua reformulación), y se anuncia la próxima creación de un Campus Internacional de Sostenibilidad (¿cuál es el balance del que se encontraba funcionando?), que se pretende impulsar como un “living lab”. [Permítasenos un interludio, ¿en una universidad que se declara pública, gallega y de calidade no tendremos un término en nuestra lengua que represente lo que se persigue promover?] Además, y parece ser que excepcionalmente, se propone vender el edificio, actualmente sin uso docente, ubicado en la parcela que la universidad posee en el lugar de Serantes, en el campus de Ferrol. [Un segundo interludio: quizás alquilar el antiguo edificio destinado al SAPE en Elviña, o rentabilizar por horas algunos de los edificios respetando los horarios docentes también puedan ayudar a paliar el déficit]. La realidad es muy dura.

La LOSU, legislación universitaria vigente, establece que los equipos rectorales disfruten de un mandato durante seis años sin posibilidad de prorrogarlo. Una bienintencionada medida del legislador que sin duda pretendía atajar el clientelismo y lo políticamente correcto, así como abrir las puertas a tomar medidas “impopulares” implementando acciones que paliasen las carencias que se vienen detectando desde hace ya tiempo en la institución académica. Pero la naturaleza corporativa universitaria genera tal conflicto de intereses entre los estamentos universitarios que votan los cargos que resulta utópico pensar en variar ni siquiera cinco grados el rumbo del trasatlántico docente.

El actual sistema de gobernanza no funciona, o al menos no parece responder para el tiempo presente y afrontar el futuro, siempre incierto. Puede que sea único en el mundo, pero se muestra incapaz de gestionar los asuntos universitarios con eficiencia. Desconocemos a que se espera desde el poder ejecutivo público, representante de la sociedad —pagadora y receptora del sistema—, para acometer una reforma integral y valiente de nuestra universidad, en lugar de encomendarse a futuras jubilaciones del profesorado, a humanizar la normativa, a dejar hacer a los distintos equipos directivos de facultades o escuelas según sus ópticas particulares o, en definitiva, a parchear vías de agua. Conviene recordar a nuestros poderes que las circunstancias de todo tipo son tan diversas que tratarlas con idéntico marco legal suele acarrear injusticias, además de ser tremendamente ineficaz. Tratar por igual a los que son distintos es discriminar. Quizás, en lo que apuntamos con un espíritu crítico constructivo, estemos errados y se prefiera mayoritariamente dejar hacer, dejar pasar, que la institución vaya sola.