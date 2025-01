Hormiguero inteligente

La hormiga, por sí sola, no es inteligente; el hormiguero, en cambio, sí lo es. De la interacción entre las hormigas emerge lo que se conoce como inteligencia colectiva, una capacidad que les permite resolver problemas complejos y superar desafíos que serían inalcanzables de manera individual.

Un estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences comparó la «inteligencia de grupo» entre humanos y hormigas. En el experimento, se planteó un desafío que consistía en trasladar un objeto a través de un laberinto con obstáculos. Para equiparar las condiciones, a los humanos se les prohibió comunicarse verbalmente. Bajo estas restricciones, la inteligencia colectiva de las hormigas demostró ser superior a la de los humanos.