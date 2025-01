Una idea. Una

Telecinco ha estrenado un concurso de cocina, de nombre Next level Chef. En dicho concurso existe un jurado que está compuesto por tres cocineros, de los que dos son hombres y uno es una mujer. ¿Suena a MasterChef? Como decía hace años el gran Quique Guasch en Estudio Estadio: juzguen ustedes mismos.

La presentación corre a cargo de Blanca Romero, que resulta lo más correcto del programa. Pero el resto suena permanentemente a «esto ya lo he visto hace años». Avanzado el programa se acerca, lógico, la primera expulsión, que le tocó a una tal Alba, de la que transcribo exactamente sus palabras tras su eliminación: «No me lo puedo creer. Te lo juro de verdad. Te lo juro de verdad. No me lo puedo creer». Una declaración capicúa, sin edición alguna. Y añadía: «Hay que mirar la parte buena, porque al menos he salido en la tele. Y de aquí a Supervivientes». Resultado: una audiencia de un 8,1%. Pfff... Mejor haber aguantado a Babylon. En teoría en un estreno el público está pendiente de la novedad, pero esa cifra resulta un inesperado bofetón a los gestores de Mediaset. El programa necesita más de un retoque o pasará a la nevera.

Otros artículos de Sergi Mas

A todo esto, La Sexta estrena el próximo martes la segunda temporada de un concurso. ¿No será culinario? Pues sí: es culinario. ¿Lo presentará Alberto Chicote? Correcto. ¿Existe la posibilidad de que no venga al plató enfadado o que no se haga el enfadado? Sí, pero lo presenta Alberto Chicote. El programa se llama Batalla de restaurantes, aunque esto TV3 ya lo emite desde hace años y se llama Joc de cartes.

¿De qué va Batalla de restaurantes? El programa viaja por diez ciudades españolas y en cada una compiten cuatro restaurantes por hacer el mejor plato local. El comunicado de La Sexta destaca que «la principal novedad consistirá en la resolución del ganador, donde el chef, Alberto Chicote, anunciará al final de cada capítulo quién consigue el premio». Esta es la gran novedad.

A un servidor, de verdad, se me caería la cara de vergüenza si tuviera que vender esta novedad en un despacho. Lo mismo desde la parte compradora, también ignoro por qué tras escuchar este argumento acaban firmando esta apuesta televisiva.

Entonces, ¿quién arriesga? ¿Quién se atreve con una idea innovadora? Acostumbrados los gestores de las televisiones a realizar un constante ejercicio de prueba-error, se agradecería, algún día, una idea nueva. Una.

Suscríbete para seguir leyendo