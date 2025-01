¿Ya domina el mundo Trump?

El populismo político cabalga demasiadas veces a lomos de la irresponsabilidad informativa, no solo del control fácil de las redes sociales. La extrema derecha, por ejemplo, se cuela muchos días en la agenda informativa por la rendija del escándalo. La necesidad de algunos de gesticular contra sus propuestas las acaba colocando en primera página, aparentemente para ridiculizarlas. De manera que el resultado es que acabamos dándoles una verosimilitud que contradice nuestro compromiso con la veracidad. Trump lo sabe y estas últimas semanas ha pisado el acelerador porque son las últimas en las que puede decir sin hacer, que es lo que mejor le sale. En los últimos días en sus discursos ha invadido Panamá, ha comprado Groenlandia, ha roto los acuerdos comerciales con China y con Europa, se ha retirado de Ucrania y ha dejado tirado a Netanyahu. Y otras muchas barbaridades de índole interno. Los que las contamos, sabemos que en la mayoría de los casos no lo hará, simplemente porque no podrá. La incógnita es si la presidencia esta vez le convertirá en un autócrata o en una caricatura de sí mismo y de todos sus amiguitos.

Solo la lista de los invitados que han confirmado la asistencia a su toma de posesión del lunes ya evidencia lo que se nos avecina: Milei, Orbán, Meloni y Abascal. ¿Se puede gobernar la primera potencia mundial con estos aliados? La respuesta es que no y menos a ritmo de Village People. El resumen es que, demasiadas veces, ridiculizando a Trump lo que hacemos los medios de comunicación aparentemente serios es engrandecerlo y reforzar el vínculo con sus fieles, que entran en el síndrome de la persecución. Un poco como intentó Laporta en su última rueda de prensa. Pero, como diría Trump, hay una verdad alternativa con la que titular lo que pasará a partir del lunes: «Los aliados tradicionales de Estados Unidos y los países emergentes dejan solo a Trump en su toma de posesión». Y eso es lo que pasará.

