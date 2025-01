Sobre os efectos económicos da DANA

Esta semana, o Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) publicou un interesantísimo informe sobre as causas e consecuencias económicas da DANA que arrasou Valencia a finais de outubro.

Sobre as causas do desastre, os investigadores aluden ao cambio climático e a súa incidencia sobre a frecuencia e intensidade de eventos meteorolóxicos extremos. Mais tamén salientan a intensa ocupación do territorio e o seu carácter inundable, xunto co baixo investimento en infraestruturas hidráulicas desde 2009 como factores que agravaron substancialmente os efectos da DANA. En particular, o investimento neste tipo de infraestruturas na provincia de Valencia caeu de 200 millóns a menos de 50 millóns ao ano desde 2011. Isto atrasou novos proxectos e non cubriu a depreciación do capital acumulado, impactando gravemente nun territorio vulnerable a inundacións.

Unha segunda idea importante no plano económico é que non se trata só da perda do Produto Interior Bruto. De feito, o valor do capital destruído supera o importe da caída inicial do PIB: os danos sobre o capital van ir máis aló dos 17.000 millóns de euros, incluíndo vivendas, instalacións comerciais, industriais e agrícolas, maquinaria e infraestruturas.

A terceira idea é a necesidade de aprender a actuar no novo escenario. En particular, precisamos dun plan de acción para previr e amortecer os danos de futuros eventos climatolóxicos extremos, que infunda confianza nos investidores; debemos reflexionar sobre as prioridades de distribución do gasto público, de xeito que adquira máis relevancia o investimento fronte ao gasto corrente; e debemos ser conscientes de que os investimentos tanxibles en prevención deben ser complementados con outros en activos intanxibles, que permitan contar cunha potente organización de resposta ás emerxencias, dotacións axeitadas de persoal especializado e formado, e adestramento da cidadanía para reaccionar adecuadamente fronte ás catástrofes.

Desgraciadamente, no que queda de década viviremos máis eventos extremos en España. Esteamos preparados.

