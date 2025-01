La intervención del mercado de alquiler de viviendas: una política contraproducente

Obras en una fachada de A Coruña. / Germán Barreiros/Roller Agencia

No es preciso que nos remontemos al Edicto de Precios Máximos que el emperador Diocleciano promulgó en el año 301 d.C. para saber que la historia nos demuestra que las intervenciones restrictivas de la libertad de transacción mediante la limitación de los precios de mercado tienen como consecuencia directa la retracción de la oferta, que conduce al empeoramiento de la situación que se pretende corregir. Solamente hace falta retroceder unos cincuenta años para recordar que la aparentemente proteccionista legislación franquista sobre arrendamientos urbanos —que imponía la prórroga forzosa e indefinida de los contratos y la práctica congelación de las rentas en unos períodos con una inflación interanual de dos dígitos (tasa interanual del 28% en 1977)— tuvo como consecuencia la drástica reducción del mercado del alquiler en España, hasta el punto de que en el año 2009 el 82% de las viviendas eran propiedad de sus usuarios, mientras que en Alemania esa proporción era del 43% y en Suiza era del 25%.

Esa anómala situación fue expresamente reconocida en la exposición de motivos de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, que derogó el Texto Refundido de 1964, en la que podemos leer la siguiente crítica a la legislación arrendaticia franquista:

«…el texto refundido (de 1964) no llegó a alcanzar sus objetivos de desbloquear la situación de las rentas congeladas. El citado texto consagró, además, un régimen de subrogaciones, tanto inter vivos como mortis causa, favorable a los intereses del arrendatario. Ambas circunstancias determinaron un marco normativo que la práctica ha puesto de manifiesto que fomentaba escasamente la utilización del instituto arrendaticio… Las disfunciones que esta situación genera en el mercado son tales que han convertido al arrendamiento en una alternativa poco atractiva frente a la de la adquisición en propiedad en relación con la solución al problema de la vivienda. En este sentido, sólo un 18% aproximadamente del parque total de viviendas se encuentra en régimen de alquiler».

La legislación franquista sobre arrendamientos urbanos era notoriamente perjudicial para los propietarios en beneficio de los arrendatarios o inquilinos, lo cual podría parecer contradictorio con los intereses de los grupos sociales que sustentaban al régimen dictatorial. Sin embargo, la enorme restricción que padeció el mercado de arrendamientos tuvo como consecuencia que a los ciudadanos no les quedase otra opción que recurrir a la compra de viviendas, con lo cual se convirtieron irremediablemente en clientes de los promotores inmobiliarios y de los bancos, cuyas hipotecas necesitaban para acceder a la propiedad. O sea: una legislación aparentemente proteccionista de la clase arrendataria sirvió de facto para reducir a esa clase a su mínima expresión pero permitió al régimen franquista aparentar tener una política de arrendamientos protectora de las clases menos pudientes cuando en realidad encubría el favorecimiento a la banca y a los promotores inmobiliarios. Por eso, ver ahora que de nuevo se aplican las mismas recetas proteccionistas impulsadas por un gobierno que se autotitula «de progreso» nos induce a preguntarnos si quienes las impulsan ignoran sus resultados o si por el contrario los persiguen conscientemente.

El art. 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado; y es sabido que en las economías de mercado los precios se fijan según la ley de la oferta y la demanda, de forma que, en igualdad de oferta, el aumento de la demanda hace que se incrementen los precios, y que también aumenten cuando en igualdad de demanda disminuye la oferta.

La irrefutable evidencia científica de la ley de la oferta y la demanda, completada con la visión de la intrahistoria del mercado español de arrendamientos urbanos, nos permite afirmar que las normas intervencionistas reguladoras del mercado de alquiler de viviendas en realidad se están utilizando para eludir la responsabilidad que el art. 47 de la Constitución atribuye a los poderes públicos para «promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», trasladándosela al grupo social de los propietarios arrendadores, a los que les impone la carga de soportar unas condiciones diferenciales respecto de las generales del mercado. Esto resulta especialmente injusto en tanto que la normativa legal que se les impone a los arrendadores no tiene en cuenta en forma alguna sus circunstancias subjetivas ni las de los arrendatarios, sino que parte del apriorismo perverso de que el propietario, por el mero hecho de serlo, siempre está en mejores condiciones económicas que el inquilino, lo cual no se compadece en absoluto con la realidad que podemos contemplar en múltiples ejemplos, como los casos de las personas ancianas que arriendan su vivienda para poder completar el importe de su pensión, que de por sí no les basta para cubrir el coste de la residencia en la que necesitan ser atendidos, cuyo importe sí que se revisa periódica y libremente con las condiciones de mercado, a diferencia de lo que sucede con la renta del piso alquilado.

Resulta patente la contradicción existente entre las intenciones —al menos entre las intenciones declaradas— y los efectos de las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler de viviendas, el principal de los cuales es el de causar la retracción de la oferta, como de hecho está sucediendo desde la publicación de la Ley12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, pues en 2023 tras solamente seis meses de vigencia de la nueva ley, según datos del portal Idealista, se produjo una disminución interanual del 7% en el número de viviendas en alquiler anunciadas.

En tanto la retracción de la oferta perjudica a las familias, especialmente a las de escasos recursos, y frustra las expectativas de los jóvenes de independizarse o de formar su propia familia, con las desastrosas consecuencias demográficas —y sus derivadas— que se manifestarán en el futuro, cabe argumentar que las limitaciones del contenido del derecho de propiedad privada introducidas en la legislación de arrendamientos urbanos no tienen amparo en el art. 33 de la Constitución puesto que la función social que presuntamente las pueda justificar queda contradicha con los efectos perversos que produce. Y teniendo en cuenta además que las condiciones restrictivas impuestas a los alquileres resultan contradictorias con el reconocimiento de la economía de mercado contenido en el art. 38 de la propia Constitución, podría argumentarse con fundamento la inconstitucionalidad de las leyes que las establecen en lugar de actuar en el mercado promoviendo o fomentando el incremento de la oferta de viviendas en alquiler de la que se derive como consecuencia la reducción de los precios de los arrendamientos.