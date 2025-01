Trump es tan vulnerable

Aitana, de «Operación Triunfo», ha hecho una docuserie en la que —dice— muestra su vulnerabilidad. Eso se lleva mucho, pero no hace falta. Aprendemos que somos mortales, pero sabemos que somos vulnerables, que podemos ser heridos. Todos somos vulnerables y todos lo mostramos, aunque no de igual manera. Unos lo muestran por pasiva, como un padecimiento y otros, por activa, hiriendo. Cuanto más invulnerable quiere parecer alguien —sea por blindado o por espinoso— más teme su vulnerabilidad.

El problema no es lo vulnerable que seas sino lo vulnerado que estés. Mire el retrato oficial de Donald Trump, cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos, con esa ceja desnivelada, la mirada felina, la testuz en embestida y los labios enfadados. Parece más una fiera herida y acorralada que un presidente elegido por 77 millones de ciudadanos que tiene el gobierno más poderoso del mundo democrático, controla su parlamento (la Cámara de Representantes y el Senado), su justicia (la Corte Suprema) y tiene a su lado a los más altos representantes del poder económico a quienes otros gobiernos suelen moderar. Pues Trump pone la misma cara cuando consigue ser elegido presidente que cuando le detiene la policía, algo que te hace sentir muy vulnerable. Con todo ese poder no se siente fuerte sino vulnerable y, en consecuencia, se muestra amenazante. Trump es una persona muy vulnerada, herida en algún órgano vital, y como lo sabe y lo teme puede ser muy peligroso. Dicen los que le conocen que el ego es su órgano más grande, mayor que la piel, y tan sensible como ella. No hay caricia que plazca a su ego insatisfactible.

Esto sucede cada vez más en los gobiernos. Uno oye al presidente de Argentina Javier Milei y parece que le han partido la cabeza y por eso trata mejor a su perro muerto que a sus electores, reparte motosierra por doquier y repite «¡Viva la libertad, carajo!» como si la Libertad fuera su equipo de fútbol.

Ser vulnerable es natural, no tiene mérito, y hay gente a la que vuelve peligrosa. De lo que se trata es de que las heridas curen bien.