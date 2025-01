El relato por encima de todo

Como realmente ni al Gobierno, ni a sus socios, ni a la oposición les interesa del todo que las pensiones se revaloricen sin obtener, además de ello, una rentabilidad política, ha empezado a librarse una guerra absurda, de las que contaba el humorista Gila. Esa guerra no existiría si las pensiones fuesen exclusivamente la prioridad de los partidos. Sánchez insiste en el ómnibus como vehículo de transporte de más de medio centenar de medidas dispares, para que los jubilados y los valencianos actúen de palanca de su obstinación política. Dice que es «el conjunto», no la particularidad de una medida social lo que el país necesita con la urgencia del decreto. Bueno, podría ser, pero como no tiene la mayoría suficiente lo práctico es resignarse a ir aprobando por separado las reformas o disposiciones que se plantean. Acusar a Feijóo de comportarse de un modo calculador cuando eso es precisamente lo que el Gobierno está haciendo con su intento de estigmatizar al adversario no contribuye más que a crear confusión.

Sánchez lo tendría fácil si verdaderamente quisiera acabar con el «dolor social», que según él causa el PP a los jubilados al haberse opuesto al decreto ómnibus. La revalorización de las pensiones se puede aprobar inmediatamente por separado, si no es con los opositores de la derecha española con los socios independentistas de la derecha catalana, que ya se han ofrecido para sacarla adelante. El Partido Popular se sumaría entonces; todos lo harían porque en realidad lo que les importa de las pensiones es un relato favorable, el «dolor» les da igual si no les supone coste político.

