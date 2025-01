Dice Pedro Sánchez que buscará votos debajo de las piedras para aprobar su decreto ómnibus. Pero debajo de las piedras no hay votos, solo miserias. Miserable se antoja la utilización partidista de las pensiones, cuestión de una indecencia innumerable, proceda de la bancada que proceda el desacuerdo que impide que doce millones de jubilados no puedan ver incrementada su paga un 2,8% este año, como estaba previsto.

Pedro ánchez busca votos debajo de las piedras porque ya no los encuentra en el Parlamento, perdido el auxilio de Junts, que era manzana con gusano dentro. Era cuestión de tiempo que Puigdemont se la jugara al cándido narciso, que a la vuelta de la esquina le hiciera una piquera de una certera pedrada. Si sacas a bailar a un truhan, deja la cartera a recaudo del taquillero.

El Nobel Saramago escribió: «Solo soy alguien que se limita a levantar una piedra y a poner la vista en lo que hay debajo. No es culpa mía si de vez en cuando me salen monstruos». El presidente del Gobierno tiene el pedrero lleno de mostrencos. Es su culpa haberles quitado las cadenas y haber fiado su suerte política a la peor catadura. En mi infancia, un tren ómnibus pasaba por mi pueblo a horas puntuales. Lo llamaban así porque paraba en todas las estaciones, por lo que el recorrido se hacía larguísimo. Que la aprobación de la mejora de las pensiones se eternice hay que apuntarlo en el debe de quien gobierna, no en el de la oposición.

