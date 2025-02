Tren y tren...

Les saludo una vez más, en esta edición del periódico correspondiente a un nuevo día, único e irrepetible. Como todos. Ya ven que enero, ese recién nacido hace exactamente un mes, fenece. Y que, con tal hecho, se termina esa sensación de que todo era nuevo, tan propia de esos primeros días del año. Febrero nace también inmaculado y para empezar a vivirlo, pero el año está usado ya... Y, si me apuran, hasta parece que toda la vida hayamos vivido en dos mil veinticinco... Como si esto no nos hubiese sonado raro hace casi nada...

Hoy quiero hablarles del tren. Pero no de tal temática en su conjunto, sino de ese tren que vertebra el territorio cada día, en lo cotidiano y sin tanto relumbrón como las grandes líneas que unen las ciudades más importantes. Quiero hablarles del tren de cercanías. O, mejor dicho, de su ausencia. De la pena que da que se desmantelen líneas antiguas cuando llega la gran obra de la velocidad alta, sin que nuestros representantes reparen en que las mismas podrían ser la base sobre la que se edificase un proyecto diferente, mucho más aterrizado en los núcleos no tan grandes, pero dando igual servicio a la ciudadanía. Algo muy parecido a los metros ligeros, trenes de cercanías y hasta tranvías interurbanos que tejen una inmensa telaraña en núcleos periurbanos de otros países, o del nuestro en áreas como la de Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, y que conforman una gran apuesta por un transporte decididamente sostenible.

Pero aquí no. Se desmantela una vía de cercanías en Vigo, y se sustituye por una vía verde, por una senda peatonal. O lo mismo ocurre aquí con parte del antiguo trazado de la parte norte del corredor atlántico. Proyectos interesantes y que seguro que cumplen un rol en lo deportivo y en el ocio, pero que entierran definitivamente la posibilidad de contar con trenes de cercanías. No digo que tengan que haber sido esos, exactamente, los tramos conservados y potenciados para un proyecto de tales características, pero son ejemplos de qué quiero expresar. No soy conocedor en profundidad de la materia, pero lo que está claro es que en otros contextos se plantea y potencia una red de cercanías como una oportunidad, y no como un problema o algo para lo que no hay que mirar. ¿No les parece atractivo tal planteamiento? Mismo el eje Coruña a Ferrol podría estar vertebrando una inmensa parte del movimiento de mercancías y personas en todo el conjunto de poblaciones que entre tales ciudades están. Pero no se plantea. Y, a cambio, se deja languidecer la infraestructura, del todo ineficaz, ineficiente y propia de otros tiempos lejanos.

¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? Esta pregunta tiene que ver con el planteamiento que a veces nos hacen de por qué no se apuesta por tales líneas, y en particular, por la de Ferrol. Se dice que las mismas están infrautilizadas, y que no son rentables. Pero no es verdad. Porque... ¿qué pasaría si hubiese una estrategia de Estado o en clave autonómico, basada en la sostenibilidad y en un servicio pulcro e impecable, que tuviese en cuenta tales recorridos? Ah, entonces a lo mejor sí que habría demanda de muchas más plazas en esos trenes, en una franca progresión en su utilización. Pero no puede basarse el no hacer nada en lo que hoy se usa el tren en determinados tramos, claro. Mete miedo y tristeza embarcarse en un tren que, en el mejor de los casos, recorre cincuenta kilómetros en una hora o más. Tal servicio se autodescarta, así, condenándose a un uso residual.

Creo en el tren. Pero hace tiempo que no lo uso. Claro que es fantástico ponerte de Madrid a Barcelona en menos de tres horas. O ir de Madrid a Sevilla o a Valencia en muy poco tiempo también. Pero creo que no sólo los trayectos entre los grandes centros de decisión son los que dan lógica a una sociedad, ni a los que tiene que atender una gerencia de infraestructuras o mismo un Gobierno. Y creo que todos y todas ganaríamos mucho con infraestructuras menos costosas y más versátiles que el AVE, además de él, y que pueden mover a muchas personas... No se trata de decidir entre tren (alta velocidad) o tren (cercanías). Creo que las dos realidades son compatibles entre sí, y todas tienen su espacio y su porvenir. Para mí el futuro comienza imaginándose, y aunque estoy de acuerdo en que habría muchos problemas que resolver, y algunos retos importantes, yo sí que me imagino un futuro donde el hermano pequeño de los trenes también pueda ser una realidad ilusionante. ¿Qué les parece a ustedes? Ya me dirán...

Mientras, les deseo que entren en febrero de la mejor forma posible. Y que lo disfruten... Ojalá.

