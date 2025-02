Abro as páxinas de xornais e atopo moitos exemplos de mala economía. Comezo nos Estados Unidos. A expulsión de migrantes reduce a oferta laboral e conducirá a problemas de falla de man de obra en sectores como o agrogandeiro e de inflación. Dende un punto de vista económico (e humano) sería moito mellor atopar solución para regularizar a situación desas persoas. Os aranceis son outro exemplo de mala política cando non están xustificados por motivos moi concretos, como pode ser a compensación polas prácticas de dumping dos socios comerciais. Non é o caso. De novo, unha decisión que provocará inflación e empobrecemento dos estadounidenses; e que dará lugar a respostas do outro lado que empeorarán o benestar de todos.

Máis perto da casa, o sistema de concerto que reivindican agora dende Cataluña é moi mal camiño para transitar, por moitos motivos. E, dende logo, non sae a conta que o pidamos tamén para Galicia. Sobre isto teño escrito reiteradas veces nas páxinas deste xornal. É unha proposta que sorprende a todos os expertos en finanzas autonómicas no resto de España: se tes unha capacidade fiscal por baixo da media e unhas necesidades de gasto por riba, a implicación semella evidente.

En derradeiro termo, a proposta dunha empresa pública autonómica para a xestión dos recursos enerxéticos de Galicia non é boa idea. A electricidade é un ben que se distribúe en mercado. E iso fai que ferramentas suxeitas a dereito público non sexan acaídas. O dereito administrativo e a función pública serven para dar garantías e coberturas, pero non para operar con axilidade nun mercado. A Xunta de Galicia atina na fórmula de colaboración público-privada escollida para Recursos de Galicia. A titularidade pública ten que estar por baixo do 50% para poder operar con axilidade e estando suxeitos ao dereito mercantil e o resto do dereito privado. A maioría do capital ten que estar en mans de investidores galegos; coa posibilidade nos vindeiros anos de que calquera de nós poda facerse propietario dun anaco a título particular.

