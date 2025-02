El ‘blues’ del ómnibus

«Cada día me estrello en alguna votación...». Miguel Ríos debería tunear la letra de su legendario blues si quisiera cantarle a la (pen)última estación del vía crucis de Pedro Sánchez. También podríamos invocar aquel histórico agradecimiento de Churchill a los pilotos de la RAF, «nunca tantos debieron tanto a tan pocos», transformándolo en un «nunca tan pocos chincharon tanto», que parece haberse convertido en la divisa política de Junts. Puigdemont y los suyos persiguen con ahínco el Oscar a los más antipáticos de España, sabiendo que así conservan la fidelidad de su tribu de irreductibles en Catalunya. Fútbol es fútbol. Y así podríamos seguir, con metáforas y ocurrencias, si no fuera porque hablamos de algo muy serio: la desconexión entre la burbuja por la que pululan políticos y asesores en busca de la frase del día; y una porción cada vez más numerosa de ciudadanos, asombrados por los juegos florales de quienes, se supone, tienen que resolver sus problemas.

Sánchez dice que los resuelve, claro; y en parte no le falta razón porque, a trancas y barrancas, sigue avanzando. O, por lo menos, no cae. Y por eso el otro día salió pavoneándose del acuerdo, negociado in extremis con Junts, y señalando a PP y Vox como la gran coalición negacionista de derechos. Tampoco le faltan motivos para apuntarse el tanto, porque el zigzagueante y desesperado modelo de oposición que practica Feijóo me recuerda cada día más a Canción triste de Hill Street. «Tengan cuidado ahí afuera...». Y también dentro, supongo que ya lo sabe el líder gallego. Pero, bueno, siendo todo esto verdad, y admitiendo que ni Sánchez ni Puigdemont han salido achicharrados del vodevil ómnibus, otra cosa es si ese funambulismo permanente transmite un mensaje edificante de lo que debería ser la política. Yo diría que no. Y añadiría que cuando busquemos explicaciones a la ola de desafección y al avance de los autoritarismos, tal vez ahí encontremos una pista: en el circo en que han convertido la política y en cómo los medios nos hemos dejado colonizar para formar parte del espectáculo. Es para hacérselo mirar.

