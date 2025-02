Brian y George... ¡gracias!

Les doy los buenos días. Terminaba la última columna, el pasado día 1, deseándoles que entrasen de la mejor forma en este mes de febrero. Pues fíjense, uno de los que no tendrá tal dicha es quien me inspira la columna de hoy. Se trata de Brian Murphy, el actor que dio vida a George Roper, y que junto con su inseparable Mildred (Yootha Joyce, fallecida ya en 1980), nos hicieron reír mucho y bien. Y es que George y Mildred o, como se tituló en España Los Roper, fue una comedia de éxito con cinco temporadas, que hubiera ido a mucho más si los hados del destino, expresados en la muerte de la actriz coprotagonista, no lo hubieran truncado. Pues bien, ayer mismo fallecía Brian Murphy, a los noventa y dos años, en su casa del condado de Kent. Y, como les digo, a partir de tal noticia he escrito estas líneas...

Recuerden ustedes que Los Roper ya venía de otro impactante éxito, Un hombre en casa, que también tuvimos oportunidad de ver en aquella España donde lo que nos llegaba de la productora inglesa Thames Television, reconocida por el Instituto del Cine Británico como una de las compañías más importantes de la historia de la televisión en el Reino Unido, era casi siempre oro líquido. En ella, George y Mildred eran los caseros de Chrissy, Jo y también Robin, con un montón de peripecias en las que el gruñón George y su resignada y amargada esposa —por el comportamiento del marido— ya apuntaban maneras. Tanto fue así que ese es el origen de la serie en la que luego fueron protagonistas absolutos. Y no fue la única secuela de la primera, ya que El nido de Robin, que contaba las aventuras de un Robin ya casado, también salió de allí.

Pero, centrándonos en Los Roper, en ellos los protagonistas absolutos eran George y Mildred. Y, en un segundo plano, los Fourmile. Ellos son sus vecinos, padres de un niño observador e ingenuo a la vez, que muchas veces terminan desesperados por las salidas de tono de George y los intentos de Mildred para recomponer algo parecido a la normalidad. Un leit motiv característico que sirve para hilvanar casi cuarenta capítulos, que no nos dejan indiferentes. Es bien verdad que su humor quizá no resista alguna vez la lógica menos centrada en estereotipos que se aplica hoy para analizar y diseccionar lo cómico pero, ubicándola en su contexto temporal real, es una serie fantástica.

Y, ¿por qué me da ahora a mí por glosar en estas líneas lo que les cuento? Acaso, ¿quizá haya intentado hacerme pasar, seguro que con poco éxito, por crítico de televisión? En absoluto, y no lean ustedes aquí nada más que una opinión, sin mucho mayores pretensiones. Ah, pero también la confesión de que tanto Los Roper como Un hombre en casa o El nido de Robin han sido para mí en todos estos años fantásticas píldoras de buen humor, a las que sigo acudiendo de cuando en cuando, simplemente para reírme. Para ejercitar esa risa sanadora que surge de la comedia, y que a todos y a todas nos sienta estupendamente. Exactamente igual que con los trabajos de Rowan Atkinson y su genial Mr. Bean —también de Thames TV—, de los también británicos Monty Python, de los argentinos Les Luthiers —más en lo musical— o, en clave más cercana, del genial José Mota o, en el pasado, de Martes y Trece. Cómicos todos ellos en mil y una modalidades, de lo que en Galicia también podemos presumir de un gran elenco, y que nos regalan sonrisas, risas y hasta verdaderas carcajadas. Algo que es fundamental para encarar con buen talante la vida, y de lo que no se ha de prescindir en ningún momento porque son pocas las situaciones que no resisten una beatífica mirada divertida. No sé, como consumidor confeso de humor supongo que con estas letras quiero rendir un merecido homenaje a todos ellos. Y hoy, por aquello de que a estas horas todavía se estarán completando sus honras fúnebres, en particular al gran Brian Murphy... ¡Por ellas y ellos!