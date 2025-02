Marco Rubio defiende un mundo multipolar

Para sorpresa de muchos, incluido el autor de esta columna, el nuevo secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, un político con fama de halcón, dice de pronto defender un mundo multipolar. Debo confesar que no acababa de creérmelo hasta que vi en la web del propio Departamento de Estado el texto completo de la entrevista que Rubio concedió a la periodista Megan Ryan. “La forma en que el mundo siempre ha funcionado es que los chinos han defendido aquello que más les interesa, igual que los rusos, los chilenos o los estadounidenses con lo suyo”, explica Rubio. Y añade: “Cuando esos intereses se alinean, se crean asociaciones y alianzas y cuando no, es tarea de la democracia impedir los conflictos aunque defendiendo siempre cada uno el interés nacional en el entendimiento de que los demás harán lo propio”.

“Creo que eso se perdió al acabar la Guerra Fría , explica también ese republicano de ascendencia cubana, porque entonces éramos la única potencia y asumimos la responsabilidad de convertirnos en una especie de gobierno global, que trataba de resolver cuantos problemas pudieran surgir”. Es ciertamente la de Rubio, al menos en este punto, una versión falsa de lo ocurrido pues no se puede hablar de “intento de solución” las desastrosas intervenciones militares ilegales de la superpotencia en Afganistán, Oriente Medio y otras regiones del planeta. Pero no se le puede pedir todo a un político estadounidense como Rubio, que reconoce al mismo tiempo que EEUU intentó convertirse en aquel momento en “el poder unipolar que no era y que representaba una anomalía”.

“Era, dice el sucesor de Tony Blinken nombrado por Donald Trump, “un producto del fin de la Guerra Fría, y eventualmente habíamos de volver a un mundo multipolar, con varias grandes potencias en distintas partes del planeta”.

“Es lo que sucede con China y hasta cierto punto con Rusia. Luego hay Estados canallas como Irán o Corea del Norte con los que tenemos que lidiar”. Así que, prosigue Rubio, “tenemos que tener más presente que nunca que la política exterior debe consistir en la defensa de “nuestro interés nacional al tiempo que evitamos la guerra y los conflictos armados, que como vimos en dos ocasiones el pasado siglo son muy costosos”. “Comparado con la magnitud de destrucción y de la pérdida de vidas entonces (las dos guerras mundiales), lo que ocurriría con un conflicto ahora sería muchísimo peor. Acabaría con la vida en el planeta”.

“Así que, añade, tenemos que esforzarnos en evitar en las medida de lo posible los conflictos armados sin que ello sea a costa de nuestros intereses nacionales”.

¿Qué gobernante sensato no suscribiría esas palabras? Pero ¿se cree realmente Rubio lo que dice? Y sobre todo, ¿hemos de creérnoslo nosotros cuando vemos el matonismo que muestra el nuevo gobierno del que forma parte en todo el mundo?