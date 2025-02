Galicia entrevista por cincuenta personalidades

Hai moitos anos, por volta de 1985, atopei entre os fondos amontoados, con orde que había que aprender a base de visitas, nunha librería de vello da rúa Amargura da Coruña un libro que se titula Galicia, en sus hombres de hoy I (1971) da autoría de Carlos Polo e impreso en Gráficas Virgen de Loreto no que probablemente sexa unha autoedición do autor. Daquela, sen internet (era posible sobrevivir sen esta ferramenta imprescindible hoxe!) apenas se puiden albiscar o carácter conservador do seu autor axudado polos datos paratextuais da publicación: unha dedicatoria a un comandante de Sanidade do Exército, o prólogo amable e xeneroso de César González Ruano asinado na primavera de 1963, os numerosos subliñados dun propietario anterior e, como non, a elección dos entrevistados onde non faltan Fraga Iribarne, Quiroga Palacios, Eugenio Montes, Cela, Eijo Garay, Torrente Ballester e numerosos militares, entre eles Salvador Moreno. Ben é verdade que ao lado de Otero Pedrayo, Cabanillas, Carballo Calero, Celso Emilio Ferreiro, Asorey, Colmeiro, Cristino Mallo... ata 50 entrevistados entre os que unicamente figuran tres mulleres, Luz Pozo Garza, María Elvira Lacaci e Margarita Pastor de Jessen, dúas poetas e unha musicóloga respectivamente. Unha primeira observación: todos os entrevistados están vivos na data da publicación do libro e todos, agás Ferrín, están falecidos neste momento; son tamén todos os entrevistados de nación galega; a partir deste dato Galicia aparece, na boca dos entrevistados, vivida entre a hipérbole e a lítote que aínda que son figuras retóricas académicas teñen capacidade para expresar todos os chanzos sentimentais e políticos que evoca a nación galega. Mágoa non ter dado co segundo tomo anunciado discretamente no título mediante un ordinal (I).

No seu conxunto o libro amosa a sutileza ideolóxica do seu autor que deixa cabo solto á emoción patriótica de algúns dos entrevistados mentres ancora con continuas preguntas que van acoutando o discurso do entrevistado cando lle interesa a outros. Entre os primeiros paga a pena a lectura da extensa entrevista ao almirante Salvador Moreno, doce apretadas páxinas cando a media das restantes non pasa de catro. No seu conxunto o almirante fai a intrahistoria do golpe militar, relatando as conspiracións iniciais polo miúdo seguindo un manual e unhas normas perfectamente establecidas que involucran ao clero desde o primeiro momento. Confeso que atopei na súa lectura un dato marxinal que levaba buscando había moito tempo. Entre as cartas dos exiliados galegos coábase con frecuencia a amargura polos acontecementos vividos en xuño de 1946 en Buenos Aires con ocasión da toma de posesión de Perón como presidente da Arxentina. No medio do illamento diplomático internacional de España, Franco enviara unha delegación de máximo rango e de máxima visibilidade. Con este fin chega a Buenos Aires a bordo do cruceiro Galicia, mandado polo comandante galego Nieto Antúnez, o almirante Salvador Moreno, tamén «galego coma ti» e responsable, entre outras fazañas, do bombardeo que causou numerosísimas mortes civís entre os que fuxían, indefensos, pola carreteira, de Málaga a Almería no ano 1937. Cando o entrevistador lle pregunta polas misións máis importantes despois da guerra, contesta rotundo que a de Buenos Aires onde lembra que o xeneral Perón lle regalou o seu sable e o condecorou coa Gran Cruz do Xeneral Sanmartín e el, cruz por cruz, impúxolle a Gran Cruz do Mérito Naval. O desfile dos mariñeiros españois pola Avda. de Maio, co Centro Galego izando, a pouca distancia, a bandeira dos golpistas, foi unha afrenta inesquecible para todos os exiliados galegos. Como di González Ruano no prólogo, «el libro vence y convence».

( Según a Wikipedia, Carlos Polo López- Berdeal (Mondoñedo, 1905-Ferrol, 1975) estudou no Seminario de Mondoñedo. Foi párroco de Lago (Xove) e coadxutor de san Xián de Ferrol en 1938. Foi director do Colexio Academia Masdías. Foi capelán da Armada e en 1959 foi nomeado notario eclesiástico da Xurisdición Central e da Frota. Pronunciou múltiples conferencias e colaborou en moitos xornais galegos e da emigración como El Heraldo Gallego, Vallibria, Faro de Vigo, ...).

