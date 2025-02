Cruceiros abandonados, derrubados polos temporais... e a ignorancia / .

Si, alarmante titular. Os temporais desmedidos, o vandalismo, efecto con causa na ignorancia; os roubos e o mesmo desgaste do paso dos anos, son algúns dos efectos que ameazan tan significativas mostras da arte popular galega. Entre elas, insistimos, a máis grave é a ignorancia, a que nutre a incultura, o descoñecer o seu significado histórico, o seu mérito, en definitiva o valor cultural. Polo tanto velaí o seu abandono campando á intemperie e entre os feísmos, a falla de coidados polos fregueses e polos poderes públicos, evidente mostra da degradación cultural. Á vista pois asfaltados que cobren até os chanzos, arañeiras de instalacións de cables que os usan como poste, cando non impactando e deteriorando a súa contorna visual, a falla de respecto dos que inconsciente ou conscientemente, abusando da liberdade e da brutalidade, acometen contra eles e, por suposto, a carencia do necesario control e inspección permanente, coas súas pertinentes atencións por parte do Concello, onde, iso si, non falta unha Concellaría de Cultura.

O sempre celebrado Castelao, ao final da súa vida no exilio arxentino, retoma o seu querido e vello tema de pescuda co que no 1924 ingresou no Seminario de Estudos Galegos e no 1934 na Academia Galega. Anos de traballos, tomando notas, lendo e relacionando Galiza cos confíns célticos irmáns, viaxando á Bretaña. E como resultado o coidado libro de As cruces de pedra na Galiza, corrixindo probas, saído do prelo cando o rianxeiro falece en Bos Aires un día dos celebrados Magos do Nadal de 1950. Castelao puido escoller calquera de tantos temas nos que tiña posta a súa aguda sensibilidade, pero por algo escolle o dos cruceiros, ademais coa ansia de deixalo en herdo e testamento. Obra feita con amor, de principio a fin, na que se pon a data de saída da Editorial Nós no 1949, baixo o selo do Seminario de Estudos Galegos, aquela institución con selo deseñado polo mesmo Castelao e que reúne esencias panceltistas e cristiáns: o cáliz do Grial coa pomba do Espírito sobre del, entre dúas cunchas de venera e en letra gótica galega o lema Deus Scientia Gratiesque Gallaetia.

Sobre as verbas limiares do libro campa o debuxo da cruz que centra o Pórtico da Gloria: dous anxos sostendo a cruz. A cruz, símbolo dun Reino, coas súas glorias e pecados tamén. Prólogo no que Castelao fai declaración de intencións: «Outras obrigas menos gratas e máis graves, estancaron a miña empresa. Unha misión política que debería cumprir por patriotismo, arredoume do traballo emprendido, porque aqueles intres non concedían trégula ningunha. A lide chegou a ser moi brava e moi crúa e, máis tarde, a resultas sañudas da guerra civil, na que fun belixerante, botárome polo mundo cara ao exilio no que arestora se debate a miña morriña. Empero, a boa fada que soubo gardarme de todo mal, quixo tamén salvar os meus deseños e unha gran parte das notas...». Obra «inconclusa e fanada», que outros completarán.

Libro de Castelao que non debera faltar nas casas galegas que aman á Terra. Páxinas que afondan na orixe e simbolismo da cruz, nese encontro da vertical celestial coa hoizontal terreal, nos petróglifos, nas primeiras cruces en Galiza, na cristianización, na cruz vinculada aos camiños, á casa, as tipoloxías, as representacións, as devocións...Tratado para furar no «espírito» deste confín céltico. Cruceiros dos que mesmo coñecemos os nomes dos seus canteiros, como o gran Xosé Cerviño García (Pepe da Pena, lugar de Augas Santas Cotobade), autor do cruceiro do Hio, Fontán, Ogando... santeiros, mestres canteiros, tamén de panteóns.

A lección continúa: non faltan homes e mulleres estudosas que fan inventarios, que estudan e divulgan os cruceiros, mesmo dende o 2010 a Asociación de Amigos dos Cruceiros de Galicia.

Cruceiros simples ou complexos, encargos de párrocos, de devotos... como para esconxurar encrucilladas, vellos cultos, a morte accidental, como para redimir un pecado, un suceso. Obras realizadas polos saberes ancestrais de canteiros, como os arxinas de Cotobade. Estruturas, ás veces, maltratadas por intervencións pouco coñecedoras, como quitando o cal ou a cor que lle daba vida, a un tempo que protexía a pedra dos fungos, da erosión... metendo ferros que se oxidan e dilatan a pedra até fendela. Castelao xa advirte disto.

Cruceiros, Bens de Interese Cultural, protexidos por Lei

E son os poderes públicos os que deben implicarse no tema, tal como di o artigo 46 da Constitución Española, dende os concellos, ás deputacións provinciais, a Xunta de Galiza e mesmo ao Goberno de España, acudindo á disposición que lles dá a máxima protección, como Bens de Interese Cultural aos que teñen máis de 100 años, Decreto 571/1963 da Lei do Patrimonio Histórico Español. Sen faltar a sensibilidade, a educación.

Triste noticia a que a finais deste mes de febreiro do 2025 enxergamos respecto aos efectos do temporal Herminia, a que petou con forza, tanto contra humildes como gabanciosos cruceiros da beiramar da Barbanza e mesmo de Viveiro. Derrubado e esnaquizando en Noia o cruceiro con desencravo do lugar de Eiroa, obra do 1879 atribuída por García Bayón e por Fernández de la Cigoña ao santeiro de Chave, Lousame, Andrés Castaño Fernández. Cruceiro en perigo, sometido á ampliación da estrada e que xa no 2001 sufrira os efectos dun forte accidente de tráfico, esnaquizándoo. Naquel mesmo momento insistimos na proposta de que o orixinal restaurado se levase ao Museo das Laudas Gremiais de Santa María de Noia e que no seu lugar se puxera unha reprodución. Galiza conta con canteiros, ademais da modélica Escola de Canteiros de Poio, creada para fins como os que propoñemos e onde se podería reproducir a nova peza. Ao respecto diremos que a Deputación da Coruña no 2000 encargou para a carballeira do Pazo de Mariñán un cruceiro semellante ao de Eiroa , seleccionando ao escultor de Rois Xosé Conde Ferreiros. Obra labrada con máis saber e entusiasmo que prezo.

Temos insistido en que cruceiros como o que se ergue nunha banda da capela de San Roque, en Melide, un dos máis antigos, sc. XIV, a súa cruz xa debera estar protexida no interior da mesma igrexa e no seu lugar poñer unha copia. Igual que, co cruceiro, do Sc. XIV, da rúa de Francos en Calo, Teo ou o xa moi desgastado de Santa María do Campo na Coruña (Sc. XV), o do Home Santo , a carón de Bonaval en Compostela... E claro, entre eles, eses grandes cruceiros do sc. XIX, os que merecen unha vixilancia e protección constante, cos tratamentos especializados, como o do igrexario do Hío, o mesmo do Castro de Troña... o do Covelo, o Cruceiro Bonito de Abegondo. Temos insistido ante o concello de Vilagarcía que repoña a cruz sobre o singular varal —con Adán e Eva, serpe do demo por medio— do cruceiro da parroquial de Carril, esnaquizado nunha noite de maio do 2010 por un individuo armado cunha panca de ferro. Os restos gardáronse, pero cousa tan sinxela, unha icona de Carril e de Galiza segue atrancada entre un esperpéntico sainete de burocracias, o que debera avergoñar á cidadanía e que pon de manifesto a inaptitude das autoridades: poñer unha copia e o orixinal, restaurado, que pase ao interior da igrexa, proba de amor, de sensibilidade e capacidade. E sen esquecernos, nin deixar de vista e coidados os artísticos, cruceiros que son obras de Asorey, de Failde, de Camilo Nogueira...

