Atención, alerta, alerta, alerta. Se comunica con carácter de urgencia la llegada de un frente voraz de extremada virulencia que amenaza con hacer impracticables las vías de comunicación y dañar de forma irreversible los canales de entendimiento. Se aconseja a la población que aún no ha sido contaminada por el virus de la intolerancia y el desdén a los principios básicos de la convivencia (respeto, empatía y sosiego) que no pierda la calma ante las tormentas de intolerancia que se suceden sin tregua, que busque un refugio seguro y alejado de las zonas tóxicas en las que habitan algunos monstruos capaces de todo para lograr o conservar el poder, e incapaces de ejercerlo con talento y talante al servicio de un bien común y no de un mal embravecido. Y que no se acerque a la zona cero de la conflictividad estéril, ese territorio donde solo crecen plantas conspiranoicas, gurús del catastrofismo barato, arietes anónimos que convierten los mundos que pisan en inmundos ataques a la libertad ajena y a la verdad que se mantiene a salvo de los fabricantes execrables de bulos, de los manipuladores amorales que son capaces de vender a quien sea para seguir obteniendo los beneficios de la ruindad al por mayor, de los mercenarios de la mentira en horarios de máxima imprudencia y de las termitas que van comiendo poco a poco todo lo que nos distingue como seres humanos dignos de merecer que nos llamen así. Si le ha llegado esta alerta procure mirar bien dónde pisa, no vaya a caer en la trampa inmoral de quienes convierten el odio en una forma de ocio, de quienes solo se escuchan a sí mismos y son incapaces de pensar que tal vez sean ellos los equivocados, de quienes se niegan en redondo a aceptar al que piensa distinto, de quienes siguen adorando a tiranos muertos o de quienes consideran que una patada a tiempo soluciona más problemas que un diálogo sin amenazas. En fin, si ha escuchado esta alerta es que quizá pertenece a un segmento de población que aún es capaz de tomar precauciones para limitar al máximo los daños de una tormenta tan perfecta que mete miedo.

