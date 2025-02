Bruna Husky se despide de ustedes

La larga conversación que mantuve hace unos días con Rosa Montero, con motivo de su visita a nuestra ciudad, estuvo trufada de miedo al futuro: qué digo, de miedo al presente. Porque el futuro, en algunas cosas, está yendo muy veloz (en otras, me temo, no tanto). Es curioso cómo al lado de ideas muy retrógradas, algunos liderazgos que sienten fascinación por el autoritarismo feroz se rodean ahora de esa otra fascinación, la tecnológica, aunque parece que con oscuras intenciones. El ser humano es muy capaz de ir hasta el infinito y más allá a la hora de desarrollar cosas que le dañan. Hace tiempo que lo sabemos. Y sabemos también que, al lado de lo genial y lo maravilloso, siempre se abren puertas a la oscuridad.

No soy tecnófobo. No tendría sentido, porque, en realidad, el impulso del conocimiento no puede detenerse. Va en la esencia humana. Tampoco quiero parecer un ludita, que protestaba contra las máquinas al ver peligrar la sociedad tal y como la conocía. El problema es qué hacemos con el conocimiento, qué hacemos con la tecnología. Y en qué manos cae.

Rosa Montero, que se ha pasado media vida zambulléndose con pasión en la ciencia, conociendo y admirando científicos, introduciendo la investigación en la trama de sus novelas futuristas (las de Husky, por ejemplo, pero no sólo), y en sus novelas-ensayo, o como se llamen, por las que desfilan personajes fundamentales del mundo científico, como Marie Curie, no puede ser más favorable al progreso humano, pero de pronto, me dice, ha sentido terror. Su más reciente novela, la novela en la que Bruna Husky se despide (salvo artificio inesperado, o precuela, que ya veremos), Animales difíciles (Seix Barral), muestra todos estos miedos. Lo cierto es que la sensación de que esta vez podemos estar equivocándonos gravita sobre toda la historia.

Bruna, ya lo saben, es un clon humano con funciones detectivescas. La acción no está cerca, pero tampoco muy lejos: 2111, en Madrid. Lo suficiente como para los asuntos de hoy resuenen en las habitaciones de ese futuro. Y esta vez, nuestra Bruna (hemos aprendido a amarla, humanos hasta el fin) ya es un ser en declive, apenas un débil androide de cálculo, reeditada justo cuando su vida anterior se acababa (su muerte está programada: suena a metáfora de una enfermedad terminal). Y se enfrenta al caso más difícil.

Pero ya no tenemos ante nosotros a la gran tecnohumana de combate que un día fue. Aquellos tiempos pasaron y Rosa nos muestra la debilidad del cuerpo de Husky, el cuerpo de la vejez que te posee como si fuera otro ser, y la proximidad y el seguro temor del fin (Bruna va contando las horas que le quedan…). «Me da pena despedirme de ella, pero la dejo bien», asegura.

De toda esta épica, de esos paisajes tecnológicos e industriales, cerebros conectados, cubetas de líquido amniótico artificial, y cosas así, emerge la gran preocupación. «Yo nunca me he creído que estos tiempos eran los peores o los más violentos. No me tragaba ese sesgo cognitivo», explica. «Pero ahora es distinto. Ahora sí veo el peligro. Este es un umbral acojonante. El clima, lo nuclear… y ahora la inteligencia artificial. La velocidad a la que va la duplicación del conocimiento no tiene parangón con nada. Escuchen a Rafael Yuste, de Columbia. ¿Qué hay de los neuroderechos? La IA tiene una capacidad absoluta de manipulación de nuestros cerebros. Todo lo que pasa es, para mí, aterrador. Creo que nos van a convertir en peleles. En fin, nos ha tocado. Nos llevará a la extinción. Pero bueno, el futuro nunca está totalmente escrito: es la parte positiva».

Suscríbete para seguir leyendo