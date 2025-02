No aprendemos

Las fotos del puente de Rialto, en Venecia, atestado de turistas ha sido uno de los arietes más utilizado para denunciar los horrores de la masificación del turismo en determinadas ciudades y enclaves. Pero de ahí, de ese exceso de visitantes, a querer imponer una tasa de un euro a 2,5 por día a todo turista o crucerista que viene a A Coruña hay un largo camino por recorrer, y por justificar.

Opino que no me valen los cálculos de los 2,5 millones de euros que se podrán obtener imponiendo ese canon en los meses que restan del año 2025, y menos aún los etéreos fines que se pretenden conseguir con dicho dinero, porque auguro que acabará ocurriendo lo que ya ocurre con el aeropuerto de Oporto que va absorbiendo cada vez más pasajeros gallegos conforme los tres aeropuertos de aquí son incapaces de ofrecer ventajas para los vuelos, no ya los internacionales, que perdidos están desde Galicia, sino parte de los nacionales como ya sucede con los pasajeros aéreos a Bilbao, y el anuncio publicado por este diario el pasado 31 de enero de las ofertas que se hacen desde el Sá Carneiro (Oporto) para puntos de la costa española como Almería y la Costa Dorada, amén de Palma de Mallorca, Ibiza, Tenerife, Lanzarote, etc.

