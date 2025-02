Ministra, no aprietes a los pobres

Las disputas entre los poderosos siempre las sufren los débiles. Parece una frase de un libro de autoayuda, un refrán toledano o una máxima de Sun-Tzu en El arte de la guerra. O tal vez un grito de cabreo de Yolanda Díaz tras el Consejo de Ministros. Ha perdido la batalla contra María Jesús Montero.

El Salario Mínimo, que el Gobierno ha subido cincuenta euros, tributará en el Impuesto sobre la Renta. Montero no se achicó y defendió con vehemencia sus tesis en la reunión gubernamental. El SMI queda en 1.184 euros en 14 pagas y según Montero sus perceptores tienen otras bonificaciones fiscales. El Gobierno se conforma con que el Salario Mínimo sea de media el 60% del salario medio en España. Cincuenta euros son cincuenta euros (subida mensual) pero si a esos cincuenta le quitas treinta (IRPF) la cosa cambia.

A Yolanda Díaz no le ha dado tiempo a celebrar su éxito. Ha sido aprobarlo y que llegue Montero con las rebajas. Todo lo que haga la ministra de Hacienda se lo va a reprochar el PP andaluz, que ahora la teme como candidata a presidir la Junta. Montero se explicotea muy bien y uno de sus atributos envidiables es el desparpajo: va a tener que emplearlo mucho para explicar por qué aprieta a los pobres.

Las medidas de Yolanda Díaz siempre tienen el desacuerdo de los magnates y del Gobierno. Tal vez por eso haya que simpatizar con ella. Es una poderosa (vicepreside un Gobierno), pero lucha contra otros poderosos como si fuera un Quijote. Una quijote gallega, una sindicalista fashion, una inventora de artefactos políticos que no elevan el vuelo, como Sumar. Le está costando mucho trabajo que todos trabajemos menos. Montero tiene tiempo para recordar que Hacienda somos todos, para dirigir un ministerio, para recomponer el PSOE andaluz, para ser la segunda del socialismo nacional y para hacer campaña (preferentemente los domingos) contra Juanma Moreno. Me estoy cansando nada más que de escribirlo. Lo suyo no está pagao, pero estruja a los mal pagados. Un poco de consideración, ministra. Es lo mínimo.

