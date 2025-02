Impunidad al volante, insisto...

Son noticia estos días, queridos todos y todas, algunos accidentes de tráfico de esos que llaman la atención. Pero déjenme que proteste, precisamente por tal denominación: accidentes. Un accidente, según la Real Academia Española, es en sus dos primeras acepciones lo siguiente: por una parte, un «suceso eventual que altera el orden regular de las cosas». Y, por otra, un «suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o las cosas». Pues bien, me rebelo públicamente contra el hecho de que se siga denominando accidentes a mucho de lo que pasa en nuestras carreteras, con consecuencias a veces horrorosas. Algunas de tales situaciones claro que tienen un componente incidental, dándose una cierta concatenación de hechos que lleven irremediablemente a tal desenlace, pero otras se ajustarían mucho más al marchamo de «crónica de una muerte anunciada» o incluso, si me apuran, a veces casi al homicidio involuntario... Una verdadera locura... ¿No están ustedes de acuerdo? Pues yo, que llevo al volante desde los primerísimos noventa con una cifra nunca inferior a los cincuenta, sesenta o setenta mil kilómetros al año, tengo tal impresión. La de que a la inevitable fatalidad siempre posible se superpone toda una importante capa de irresponsabilidad que, a la postre, produce mucho más daño. Y esta sí que es claramente evitable. Lo triste es que unos pocos, por su acción o su omisión, nos ponen en peligro a los demás. Y, en ocasiones, nos matan.

Señales de tráfico. / A. Hernández

Para ser más concretos, déjenme que les ponga un ejemplo de a diario. Un ingeniero ha visado la necesidad de una limitación a noventa kilómetros por hora en la curva de la AP-9, en sentido A Coruña, justo a la altura de la entrada y salida de O Burgo y O Temple. Bien. Cuando uno ingresa en la ciudad por tal vía, pues, se encontrará unos discos que, inequívocamente, le instan a reducir a los antedichos noventa kilómetros por hora su velocidad. No más. La razón está clara, ya que se trata de una peligrosa incorporación, en la que además el viaducto está muy próximo al patio de un colegio, y un accidente allí podría tener consecuencias verdaderamente peligrosas. En horas de tráfico denso, para mayor dificultad, es continua la riada de vehículos que entran y salen de la autopista, así como los que continúan su camino por los carriles de la misma hacia la ciudad. Pues bien, ¿se creerán ustedes que todos los días toque asistir al imperdonable espectáculo de que, cuando uno reduce a los noventa kilómetros por hora, le adelantan docenas de coches a cien, ciento veinte, ciento cuarenta kilómetros por hora o más, que haciendo caso omiso a las señales indicadoras de cambio de carril —los intermitentes— provocan situaciones de mucho peligro en la vía? Coches que, a veces, se lanzan a adelantar justo cuando uno está indicando que se echa hacia la derecha para facilitar la incorporación de terceros. O bólidos que llegan a velocidades impensables cuando, aparentemente expedito el carril izquierdo, uno quiere proceder de igual manera para que otros entren. Estoy seguro de que saben de lo que hablo porque o lo habrán sufrido —como yo—, o porque quizá incluso alguno de ustedes sea de los que provocan tal desaguisado. Una conducta irresponsable y temeraria, que ya ha dado algún susto, y que algún día tendrá consecuencias desastrosas. Y es que si pone noventa, lo es para mí, para el señor de enfrente y para usted mismo. Para todos y para todas, sin excepción. Aunque, desgraciadamente, incluso a veces los vehículos oficiales sin estar en servicio de urgencia sean los primeros en saltarse a la torera la norma.

Lo peor es cuando quien te adelanta de tal guisa, yendo tú ágil, siempre al máximo legal y sin ser un estorbo para nadie, es un profesional. Un autobús o un camión que incluso se permite «hacer luces» al coche que va a noventa en lugares como la referida curva... Entonces es cuando uno no da crédito a lo que está viviendo, y entiende que hay quien tiene un verdadero problema de percepción de la realidad... Y es que la norma no está para interpretarla, sino para cumplirla... Ay, quien vería a alguno de estos infractores en países como Estados Unidos o Alemania. En el primero, serían los propios conductores los que avisarían a la policía de tamaño comportamiento al volante. Y en el segundo, fuera de los tramos de velocidad libre, cuídense muy bien todos los conductores de saltarse lo que marquen los discos específicos, porque se la juegan.

Jugar con la vida propia es malo. Pero hacerlo con la de los demás, mucho peor aún. Y hay personas que, cuando se ponen al volante, parecen no darse cuenta de que cualquier error propio o ajeno, fallo mecánico o deficiencia en la vía pueden provocar una situación fatal e irreversible. Precisamente el carácter de buen conductor no está en saber ir todo el tiempo al límite, sino en poder tener el criterio adecuado para adaptar tanto la velocidad como las otras características de la locomoción a la realidad de la vía y del tráfico en ella, con especial atención a la meteorología. Reivindico una conducción mucho más responsable, lo cual no significa lenta. Significa atenta, predictiva, empática, solidaria, ágil y prudente a la vez. Reivindico una sociedad menos paternalista, en el que el indicador de éxito no sea el del número de radares, sino el de personas concienciadas que cumplen la norma. Porque, más allá de los accidentes —que haberlos, hailos— se trata de caminar hacia una situación con, cada vez, menos impunidad en la carretera. Que, pese a todos los esfuerzos, sigue estando ahí. Y que, desde mi punto de vista, hay que atajar de raíz.