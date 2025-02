Opinión | El Dépor, desorientado y no solo por el sol de Elda

Helton Leite / Matías Segarra

No hubo mejor metáfora del partido del Dépor que las imágenes de Rafa Obrador retirándose a vestuarios al descanso mientras iba a comentando que se le iba la cabeza, que se sentía un tanto perdido. Él ya no salió en la segunda parte, el Dépor tampoco. Sin faltas, sin pulso. Ya en las primeras jugadas, tras el intervalo, se vio que el Eldense estaba más activado, que adelantaba la línea de presión, que deseaba operar un cambio en el partido. Alma, intención, necesidad. El equipo coruñés, mientras tanto, seguía boca arriba, encima del agua, mientras le mecía la marea hacia ninguna parte. Una cosa es apostar por la paciencia y madurar el partido, otra cosa es ser inocuo, esperar sentado en la parada del bus a que te caiga una victoria del cielo. De ahí a regalar un penalti y lanzar al aire la alfombra roja... En nada llegó el segundo del Eldense con el Dépor atolondrado en una transición en la que hubo dejadez y mala defensa. No llegan los dedos de la mano para señalar a los culpables de esa jugada. Hasta ahí nada iba bien para el equipo, fue más preocupante la reacción a los dos golpes. De los jugadores, del banquillo. Gilsanz tardó en hacer los cambios y, sinceramente y desde fuera, tampoco fue inequívoco el mensaje ni fue muy visible lo que quería hacer. Tampoco llegó a sus jugadores. Llevaba ya más de una hora el Dépor jugando a dos por hora, abusando del juego interior y olvidándose de Eddahchouri, y ninguno de los que entró parecía poder cambiar esa realidad. El Eldense lo supo desactivar, no hubo plan b que fuese efectivo. Hay tardes en las que afecta el sol, hay tardes de incomparecencia.