Vox no quiere que se hable de la menopausia

Vox no quiere que hablemos de la menopausia. El PSOE presentó una proposición no de ley para potenciar la investigación científica sobre la menopausia y mejorar la información. No es una enfermedad pero de sus efectos sí que se derivan enfermedades o se requieren tratamientos que la sanidad y la sociedad han negado… y han pasado tres kilos. La iniciativa, con enmiendas para mejorarla, estaba apoyada hasta por el PP y el resto de partidos. Lo normal. Tener la menopausia no depende de que seamos de derechas o de izquierdas, es una fase de nuestra vida que todas queremos pasar de la mejor manera posible porque a todas nos va a ocurrir. Pues esto, que es tan básico y que provoca un consenso, fue roto por Vox. Su machismo y su negacionismo lo llevan hasta el final, hasta lo más absurdo.

Y cómo no, en su estrategia de instrumentalización, quien defendió esa posición en el Congreso fue una mujer. Rocío Aguirre, diputada de Vox. Quizás les suena el nombre porque es la hermana de Esperanza Aguirre. Subió a la tribuna y tras ver el orden del día y aparecer este tema tuvo la desfachatez de decir: «¿Es una broma? ¿Nos toman el pelo? ¿Creen que es un problema importante? A los españoles no les importa nada. Dan ganas de llorar». A los españoles de Vox es obvio que no les importa. Allí estaban aplaudiendo a Aguirre, ellos, ignorantes de la experiencia de la menopausia.

Supongo que para sobrevivir como mujer en el partido, más vale ignorar tus procesos biológicos y sumarte a su discurso. No sabemos si su hermana Esperanza Aguirre piensa como ella, y así otras más, pero por si les falta contexto, habrá que darlo. Hay mujeres que no se enteran de la menopausia, no tienen síntomas ni efectos. Para otras muchas, en cambio, es una calamidad. Algunas empiezan incluso de forma precoz con ella. Y seamos realistas, este tema siempre se ha tomado a cachondeo. Con mitos y con estigmas. Siempre se han hecho chistes y burlas de las llamadas con desprecio «menopáusicas», de sus bochornos o se les ha dicho que están chocheando. La realidad es que es un tema serio, que sin cuidado puede derivar en osteoporosis, diabetes o problemas cardiacos.

Una investigación del año 2023 señalaba que el 85% de las mujeres con menopausia no recibe un tratamiento eficaz. Por ello, desesperadas, muchas recurren a suplementos sin receta y las consecuencias son peores. Pasaremos más de un tercio de nuestra vida con la menopausia, y hasta ahora ignoradas e incomprendidas en buena parte del sistema médico. Esto requiere de políticas públicas para todas, investigación y atención sanitaria. Señora Aguirre, usando sus palabras, lo que sí parece una broma es lo que el negacionismo de Vox es capaz de hacer para perjudicar la vida de las mujeres. Ustedes sí que parece que nos toman el pelo, y lo malo es que lo dicen de verdad hasta ser vosotros el mayor peligro. Quizás a sus españoles les resbale el tema, pero a muchas españolas les aseguro que no. Escuchando a Vox sí que dan ganas de llorar.

