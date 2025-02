Zelenski ve Europa sólo en clave de enfrentamiento militar con Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, parece incapaz de concebir la futura Europa como un continente de paz y sólo lo ve en clave de enfrentamiento militar con Rusia. No es algo que pueda reprochársele, dada la invasión ilegal de su país y la situación cada vez más dramática que atraviesa con la pérdida constante de territorio y de hombres.

En su reciente intervención en la conferencia de Seguridad de Múnich, Zelenski animó a Europa a dotarse de un ejército propio por temor a que Washington decidiese no acudir a su auxilio en caso de ataque ruso. No renuncia en cualquier caso Zelenski a recuperar un día las cuatro regiones del Este de Ucrania ocupadas e ilegalmente anexionadas por la Federación Rusa. Pero no puede el presidente ucraniano culpar sólo a otros de lo que le sucede a su país y decir que le engañaron al prometerle que un día su país entraría en la OTAN.

Tuvo ocasión de negociar hace ya dos años un alto el fuego en una situación mucho más favorable para Ucrania, pero se dejó convencer por Londres y Washington de que merecía la pena seguir luchando. Y ahora se encuentra con que el nuevo ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump, parece dispuesto a tratar con Putin el futuro de su país a espaldas de Kiev y se siente traicionado. Ninguneados a su vez por Washington, los gobiernos europeos insisten en que seguirán ayudando con dinero y armas a Ucrania aunque saben que, sin EEUU, su apoyo militar servirá de poco.

Sólo servirá, esto es, para que mueran cada vez más ucranianos porque en ningún caso están los europeos dispuestos a mandar al frente a sus propios soldados. Incluso si se “congelase” el conflicto, como pretenden algunos en Occidente, algo que Rusia no parece dispuesta a aceptar, en ningún caso estarían los europeos en condiciones de enviar como tropas de paz a los 100.000 uniformados que demanda Zelenski. Sobre todo porque el Gobierno de Donald Trump ya ha dicho que no se aplicará el artículo 5 del tratado de la OTAN que exigiría a EEUU acudir en auxilio de sus aliados en caso de ataque ruso y ningún Gobierno europeo querrá correr ese riesgo.

La situación tiene difícil salida, y sin embargo, y esto es lo más dramático, nuestros gobiernos parecen tan incapaces como el propio Zelenski de pensar en otros términos que no sean exclusivamente militares. La Comisión Europea de Ursula von der Leyen se parece cada vez más a la OTAN: la Alta Representante de Política Exterior es la estonia Kaja Kallas y el comisario de Defensa, puesto de nueva creación, es el lituano Andrius Kubilius.

Es decir que se ha nombrado para esos cargos en Bruselas a políticos de una región históricamente hostil a Moscú, y a quienes, como afirmó en cierta ocasión la propia Kallas, nada les gustaría más que “la fragmentación” de Rusia. Y en esto coinciden con Zelenski.